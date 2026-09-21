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ELEIÇÕES 2026

Record faz debate entre candidatos ao governo de MG nesta segunda (21/9)

Debate acontece a partir das 13h25, durante o programa "Balanço Geral"

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
21/09/2026 13:16

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Os seis candidatos mais bem colocados nas pesquisas para o governo de Minas
Candidatos convidados ao debate da Record Minas desta segunda-feira (21/9) crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press, Marcos Vieira/EM/D.A. Press, Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press e Carlos Moura/Agência Senado

A TV Record Minas transmite, neste segunda-feira (21/9), um debate ao vivo entre os candidatos ao governo de Minas Gerais. O evento acontece a partir das 13h25, durante o programa "Balanço Geral", e terá quatros blocos, com diferentes formatos de participação e confronto entre os candidatos.

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Foram convidados ao debate os 6 principais nomes do pleito, de acordo com as pesquisas eleitorais divulgadas: Alexandre Kalil (PDT), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL), Gabriel Azevedo (MDB), Mateus Simões (PSD) e Patrus Ananias (PT).

No primeiro bloco, o apresentador Lair Rennó abre o programa e apresenta as regras, seguidas de uma rodada de confrontos diretos entre os participantes, com tema livre. As interações terão uma sequência de pergunta, resposta, réplica e tréplica. O controle dos tempos será feito por meio de um sistema de banco de tempo, administrado pelos participantes, de maneira individual.

Na segunda fase do programa, o embate direto segue, mas o tema das perguntas será sorteado pelo mediador. Os candidatos também administram o próprio tempo disponível no banco, assim como no primeiro bloco. 

Na terceira etapa, o formato de confronto direto com tema livre volta, com o mesmo sistema de banco de tempo. O formato permitirá novas rodadas de questionamentos entre os concorrentes.

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No último bloco, cada candidato terá dois minutos para fazer as considerações finais. A ordem seguirá a sequência previamente definida para os seis participantes, com a disposição dos púlpitos estabelecida na abertura.

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