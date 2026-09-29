Quaest: Cleitinho mantém 37% em MG; Patrus vai a 18%
Pesquisa mostra o senador na liderança a cinco dias do 1º turno; indecisos caem de 16% para 11% em relação à rodada anterior
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A cinco dias do primeiro turno das eleições, Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparece com 37% das intenções de voto na disputa pelo governo de Minas Gerais, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29/9). Patrus Ananias (PT) tem 18%, seguido por Alexandre Kalil (PDT), com 9%.
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Na sequência aparecem o governador Mateus Simões (PSD), com 6%, e Flávio Roscoe (PL), com 5%. Gabriel Azevedo (MDB) e Ben Mendes (Missão) têm 2% cada, enquanto Professor Túlio Lopes (PCB) registra 1%.
Rafael Duda (PSTU), Henrique Áreas (PCO) e Indira Xavier (UP) não pontuaram. Os indecisos representam 11% dos entrevistados, enquanto 9% afirmam que pretendem votar em branco, anular ou não comparecer às urnas.
Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 23 de setembro, Cleitinho permaneceu com 37%. Patrus passou de 16% para 18%, e Kalil, de 8% para 9%. Simões oscilou de 7% para 6%, enquanto Roscoe manteve os 5%. Gabriel permaneceu com 2%, e Ben Mendes passou de 1% para 2%. Professor Túlio Lopes também seguiu com 1%.
A principal variação ocorreu entre os eleitores que ainda não escolheram um candidato. O percentual de indecisos caiu cinco pontos, de 16% para 11%. Já a parcela que declara voto branco, nulo ou que não pretende votar passou de 7% para 9%.
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Pesquisa espontânea
Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Cleitinho também aparece à frente, com 24%. Na rodada anterior, tinha 19%. Patrus registra 6%, mesmo percentual do levantamento de 23 de setembro. Kalil passou de 3% para 4%. Simões caiu de 3% para 1%, enquanto Roscoe permaneceu com 1%. Ben Mendes também aparece com 1%, mas na rodada anterior não pontuavam.
Gabriel, Professor Túlio Lopes, Henrique Áreas, Indira Xavier e Rafael Duda não pontuaram na espontânea. Nesse cenário, 60% dos entrevistados ainda se dizem indecisos, ante 62% na pesquisa anterior. Outros 2% afirmam que votarão em branco, anularão o voto ou não irão votar.
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A Quaest ouviu 1.506 eleitores de Minas Gerais com 16 anos ou mais entre os dias 25 e 28 de setembro. O levantamento, encomendado pela Globo, tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-02019/2026.