Roscoe nega desistência: ‘Vamos até o fim com Flávio Bolsonaro’

O candidato do PL ao governo de Minas Gerais, Flávio Roscoe, negou que vai abandonar a candidatura nesta reta final da campanha diante de “ataques do sistema”. A declaração foi dada durante o debate realizado pela TV Globo nesta terça-feira (29/9).

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“Nossa candidatura está firme, segue com o apoio do Flávio Bolsonaro até o fim e nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar a eleição, em que pese os ataques”, disse.

Roscoe tem visto nomes do próprio partido o deixarem de lado para apoiar o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na disputa estadual. Apesar de ser o candidato apoiado por Flávio Bolsonaro (PL) em Minas Gerais, o empresário não conseguiu se colocar na preferência do eleitorado bolsonarista.

“Estamos sofrendo ataques a todo momento com relação à nossa própria candidatura porque o sistema reage quando alguém está propondo diferente. E eu quero dizer que eu estou aqui porque acredito que é possível transformar uma sociedade, é possível trazer uma proposta diferente, imbuída de propósito e valores”, afirmou o candidato do PL.

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“Eu não vou ceder a esses ataques”, garantiu Roscoe, que diz defender um projeto para fazer “mais com menos” no governo de Minas.