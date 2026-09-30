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ELEIÇÕES 2026

Roscoe nega desistência: ‘Vamos até o fim com Flávio Bolsonaro’

Mesmo com apoio do PL nacional, candidato não conseguiu se colocar na preferência do eleitorado bolsonarista

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
30/09/2026 00:25

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O candidato Flávio Roscoe
O candidato Flávio Roscoe crédito: Reprodução/TV Globo

O candidato do PL ao governo de Minas Gerais, Flávio Roscoe, negou que vai abandonar a candidatura nesta reta final da campanha diante de “ataques do sistema”. A declaração foi dada durante o debate realizado pela TV Globo nesta terça-feira (29/9).

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“Nossa candidatura está firme, segue com o apoio do Flávio Bolsonaro até o fim e nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar a eleição, em que pese os ataques”, disse.

Roscoe tem visto nomes do próprio partido o deixarem de lado para apoiar o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na disputa estadual. Apesar de ser o candidato apoiado por Flávio Bolsonaro (PL) em Minas Gerais, o empresário não conseguiu se colocar na preferência do eleitorado bolsonarista.

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“Estamos sofrendo ataques a todo momento com relação à nossa própria candidatura porque o sistema reage quando alguém está propondo diferente. E eu quero dizer que eu estou aqui porque acredito que é possível transformar uma sociedade, é possível trazer uma proposta diferente, imbuída de propósito e valores”, afirmou o candidato do PL.

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“Eu não vou ceder a esses ataques”, garantiu Roscoe, que diz defender um projeto para fazer “mais com menos” no governo de Minas.

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