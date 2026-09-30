Cleitinho agradece a Patrus: ‘O senhor nunca faltou com respeito comigo’

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) surpreendeu em uma fala ao adversário Patrus Ananias (PT) no debate entre candidatos ao governo de Minas Gerais realizado pela TV Globo nesta terça-feira (29/9).

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Cleitinho citou uma fala do petista na sabatina do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa, quando previu um “desastre” caso o candidato do Republicanos saia vitorioso na eleição. No entanto, destacou que o adversário fez a crítica com respeito.

"Primeiro eu quero deixar um fato público aqui porque durante a campanha eu não ataquei ninguém, não desrespeitei ninguém e vou continuar assim até o final”, disse o senador, que lidera as pesquisas de intenção de voto na disputa estadual.

Cleitinho completou: “Inclusive, o senhor também foi muito respeitoso comigo, então é um gesto aqui de falar para o senhor obrigado, porque em nenhum momento da entrevista o senhor nunca faltou com respeito comigo, nunca desfez de mim, nunca me desmereceu".

Crítica de Patrus a Cleitinho

Na sabatina do EM, antes de questionar os posicionamentos do adversário, Patrus disse ter “todo respeito à pessoa dele”, mas defendeu que tem um projeto melhor para o estado e mais experiência.

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“Porque eu pergunto: O que ele já fez pelo povo de Minas? Qual o projeto efetivo voltado para o bem comum, para o desenvolvimento do nosso estado que ele apresentou? Qual a sua presença nas atividades legislativas por onde passou?”, questionou o petista, na última quinta-feira (24).