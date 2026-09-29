Cleitinho questiona Patrus: ‘Por que meu governo vai ser um desastre?’

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O candidato ao governo de Minas Cleitinho Azevedo (Republicanos) questionou Patrus Ananias (PT), durante o debate da TV Globo nesta terça-feira (29/9), sobre uma declaração dada pelo petista em sabatina do Estado de Minas, na qual afirmou que uma eventual gestão do senador seria um “desastre”. O embate ocorreu após Patrus perguntar ao adversário quais são suas propostas para o desenvolvimento econômico e social das diferentes regiões do estado.

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Ao dirigir a pergunta a Cleitinho, Patrus afirmou que Minas está dividida em 17 regiões, cada uma com características históricas, culturais, ambientais e econômicas próprias, e perguntou como o senador pretende estimular o desenvolvimento regional.

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Cleitinho iniciou a resposta destacando que os dois mantiveram uma relação respeitosa durante a campanha. Em seguida, lembrou a declaração de Patrus ao Estado de Minas e questionou a avaliação feita pelo adversário antes de uma eventual gestão sua.

“O senhor disse que, se eu virar governador, vai ser um desastre. Mas aí o senhor está me julgando sem eu ter virado governador”, disparou. O candidato do Republicanos, então, devolveu a cobrança ao petista e citou a gestão do ex-governador Fernando Pimentel (PT). Patrus respondeu que deveria ser avaliado pela própria trajetória política e administrativa, e não pela gestão de outros integrantes do partido.

“Como não podem falar nada contra mim, como não têm nada para dizer das minhas gestões, prefeito de Belo Horizonte, ministro, deputado federal, ficam colocando outras pessoas. Eu respondo por mim, pela minha história, pelos meus compromissos”, afirmou o petista.

Patrus também disse que não pretendia se concentrar em embates com os adversários. “Não estou aqui para responder provocações menores, agressões, mentiras. Estou aqui para apresentar ao povo de Minas o nosso projeto para o nosso Estado”, declarou.

Cleitinho insistiu no questionamento sobre a declaração dada ao Estado de Minas. “Patrus, eu só te perguntei e o senhor não me respondeu: por que você falou isso em entrevista, que meu governo seria um desastre, se eu nem sou ainda governador?”, questionou.

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O debate da TV Globo reúne os seis principais candidatos ao governo de Minas: Gabriel Azevedo (MDB), Alexandre Kalil (PDT), Patrus Ananias (PT), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL) e Mateus Simões (PSD). Este é o último debate antes do primeiro turno das eleições, que ocorre no próximo domingo (4/10).