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Simões sobre Patrus: 'Bom de conversa, ruim de serviço'

Governador questionou a gestão do petista durante confronto direto na TV Globo

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
29/09/2026 22:58 - atualizado em 29/09/2026 23:02

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Simões sobre Patrus: 'Bom de conversa, ruim de serviço'
Mateus Simões no debate da TV Globo, onde criticou a gestão do PT em Minas Gerais e provocou o adversário Patrus Ananias crédito: Reprodução/TV Globo

O governador Mateus Simões (PSD) provocou o adversário Patrus Ananias (PT) durante o debate da TV Globo com candidatos ao governo de Minas Gerais nesta terça-feira (29/9). Simões disse que o petista é "muito bom de conversa", mas "muito ruim de serviço".

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Patrus escolheu Simões para responder e o tema sorteado foi "Turismo e Cultura". Em vez de fazer uma pergunta ao governador, no entanto, apenas apresentou a própria visão sobre o assunto.

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Na resposta, o pessedista disse que "respeita muito" o adversário, mas que tem "a pior impressão possível" do governo do PT em Minas, comandado por Fernando Pimentel (2015-2018).

"Durante o governo do seu partido, 96% de todo o recurso de incentivo à cultura em Minas Gerais foi gasto dentro da Contorno. Ouçam bem: não foi em Belo Horizonte. 96% de todo o recurso da cultura foi despendido na Região Centro-Sul para cuidar da cultura de rico, porque eles acham que não existe cultura no interior de Minas", disse Simões.

Na réplica, que teve apenas 20 segundos, Patrus afirmou que seus compromissos com Minas Gerais estão alicerçados na própria história. Ele foi prefeito de Belo Horizonte e ministro nos governos Lula e Dilma.

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Na tréplica, o governador voltou a provocar o adversário: "Como eu disse: muito bom de conversa, muito ruim de serviço. Para a gente garantir que o PT fique fora do segundo turno, é Mateus Simões. Cleitinho já está indo pro segundo turno, mas que Patrus não vá". Simões se referia ao senador Cleitinho (Republicanos), também candidato ao governo.

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