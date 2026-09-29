Kalil para Roscoe: 'Tomou vacina escondido em Miami; já eu subia favela'

Alexandre Kalil (PDT) e Flávio Roscoe (PL) trocaram farpas durante o debate entre candidatos ao governo de Minas Gerais realizado pela TV Globo nesta terça-feira (29/9). O ex-prefeito de Belo Horizonte chegou a dizer que o adversário “tomou vacina escondido em Miami”.

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A discussão começou quando Roscoe, que é presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), perguntou ao adversário o plano para atender as demandas sociais diante da crise fiscal do estado. Na pergunta, alfinetou dizendo que Kalil “tem um problema de gestão pessoal, como contas de IPTU e atrasos com funcionários”.

O ex-prefeito é alvo de ações judiciais da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) por dívidas de IPTU e da Taxa de Manutenção dos Cemitérios Municipais, em valores que somam mais de R$ 200 mil. Ele também dezenas de processos e condenações na Justiça do Trabalho.

“Flávio, essa pergunta tipo bonzinho para mim não, tá?”, respondeu Kalil. “Eu entreguei R$ 14 milhões e não devo um tostão a funcionário nenhum. Só pra você saber, eu não estou no meio daqueles bilionários que você escondeu, segundo o Mateus”. O governador Mateus Simões (PSD) disse que Roscoe pediu para não divulgar a lista de empresas beneficiadas pelas isenções fiscais em Minas.

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“Eu administrei, amigo. Eu fui lá e fiz. Na hora que vocês estavam em Miami tomando vacina escondido, eu estava subindo a favela com sabonete. Eu estava subindo com álcool, levando cesta básica para gente pobre”, disse Kalil, que foi prefeito de BH durante a pandemia da Covid-19.