Cleitinho: ‘Vou fazer uma Cidade Administrativa no Vale do Jequitinhonha’

O candidato ao governo de Minas Cleitinho Azevedo (Republicanos) prometeu, durante o debate da TV Globo nesta terça-feira (29/9), criar uma Cidade Administrativa no Vale do Jequitinhonha e governar a partir da região. A proposta foi apresentada durante resposta a Patrus Ananias (PT), que havia questionado o senador sobre seus planos para promover o desenvolvimento regional do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Vou governar para todos. Vale do Jequitinhonha, Norte de Minas, inclusive vou fazer uma Cidade Administrativa aí para a gente governar daí e mostrar o que é o Vale do Jequitinhonha”, prometeu Cleitinho.

Ao tratar das diferenças regionais de Minas, o candidato do Republicanos apontou infraestrutura, saúde e geração de empregos entre as áreas que pretende priorizar. Cleitinho disse ter percorrido diferentes regiões do estado e criticou as condições das estradas.

“Eu conheço a dor do povo, eu sei a necessidade da população, eu sei que eles querem uma estrada melhor. A infraestrutura de Minas Gerais hoje é uma das piores do Brasil”, disse.

Na saúde, Cleitinho defendeu a descentralização dos atendimentos para reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes do interior para outras regiões. O candidato citou o caso de uma paciente que, segundo ele, percorreu cerca de 800 quilômetros de ambulância para conseguir atendimento. "Nas piores estradas do Brasil", emendou.

Cleitinho também defendeu a redução da interferência estatal na atividade econômica. Segundo o candidato, o papel do poder público deve ser facilitar a atuação de trabalhadores e empreendedores. “O Estado é fonte de despesa. Quem gera emprego é o empreendedor, é o trabalhador. Então, o Estado, o mínimo que tem que fazer é não dificultar”, declarou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O debate da TV Globo reúne os seis principais candidatos ao governo de Minas: Gabriel Azevedo (MDB), Alexandre Kalil (PDT), Patrus Ananias (PT), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL) e Mateus Simões (PSD). Este é o último debate antes do primeiro turno das eleições, que ocorre no próximo domingo (4/10).