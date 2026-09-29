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Cleitinho: 'Mateus acorda pensando em mim e dorme pensando em mim'

Governador questionou ausência de verbas para delegacias da mulher; senador reagiu ao ataque e subiu o tom da discussão política no programa da Globo

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
29/09/2026 23:14 - atualizado em 29/09/2026 23:15

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Cleitinho: 'Mateus acorda pensando em mim e dorme pensando em mim'
Cleitinho Azevedo durante o debate na Globo, ao rebater as críticas de Mateus Simões sobre segurança pública e propostas crédito: Reprodução/TV Globo

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), candidato ao governo de Minas Gerais, disse que o governador Mateus Simões (PSD), que tenta a reeleição, “acorda e dorme” pensando nele, durante o debate da TV Globo nesta terça-feira (29/9).

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Na terceira pergunta do programa, Simões escolheu questionar Cleitinho e disse que o senador não mandou emendas parlamentares para a segurança pública do estado. "É desse jeito que o senhor vai proteger as mulheres de Minas Gerais, senador? Porque o senhor podia ter mandado o dinheiro para a gente abrir mais delegacias de apoio à mulher e ampliar as patrulhas Maria da Penha", disse o governador.

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Cleitinho rebateu, dizendo que o governador "não tem moral" para falar sobre segurança pública e que nenhum membro das forças de segurança vai votar nele. Na sequência, criticou a postura de Simões e disse ser alvo de perseguição.

"Mateus, perder faz parte. A sua arrogância, a sua prepotência fazem você ficar desse jeito. Você tem que ser mais humilde, mais calmo. Você está muito agressivo. Acalma o seu coração, que perder faz parte", disse o candidato do Republicanos.

"Infelizmente, a gente vai sair daqui sem saber nada que ele vai fazer pra melhorar a sua segurança", retrucou Simões, dirigindo-se aos telespectadores.

Cleitinho respondeu: "Mateus sempre fala que eu não tenho proposta. Ele está tão viciado em mim que eu acho que ele acorda pensando em mim e dorme pensando em mim". O senador também acusou o governador de roubar uma proposta sobre "fazer da criminalidade um Big Brother".

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"Mateus está com um problema muito sério comigo. Eu sou casado, graças a Deus, muito bem casado com a minha esposa. Seu problema está sendo comigo, acalma o seu coração novamente. (...) Hoje eu tive a oportunidade de mostrar quem é o Mateus, porque o Mateus fala o tempo inteiro que 'o Cleitinho não tem proposta', mas está usando a mesma proposta que eu estou falando de monitorar 24 horas os vagabundos", completou o senador.

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