Quaest: Cleitinho tem 52% contra 26% de Patrus no 2º turno

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

Cleitinho Azevedo (Republicanos) tem 52% das intenções de voto contra 26% de Patrus Ananias (PT) em uma eventual disputa de segundo turno pelo governo de Minas Gerais, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29/9).

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Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 23 de setembro, Cleitinho passou de 50% para 52%, enquanto Patrus permaneceu com 26%. Os votos em branco, nulos ou em nenhum dos candidatos somam 12%, ante 11% na rodada anterior. Os indecisos passaram de 13% para 10%.

A Quaest também testou outros dois cenários de segundo turno, e Cleitinho aparece à frente em ambos. Em uma disputa contra Alexandre Kalil (PDT), o candidato do Republicanos registra 51%, contra 22% do ex-prefeito de Belo Horizonte. Na pesquisa anterior, Cleitinho tinha 49%, e Kalil, 26%. Os indecisos são 16% (eram 14%), enquanto 11% (se manteve) afirmam que votariam em branco, anulariam ou não escolheriam nenhum dos dois.

O terceiro cenário coloca Cleitinho contra o governador Mateus Simões (PSD). Neste confronto, o republicano aparece com 54%, e Simões, com 11%. Na rodada de 23 de setembro, Cleitinho tinha 50% nesse cenário, enquanto Simões registrava 18%. Agora, 18% dos entrevistados se dizem indecisos (eram 16%), e 17% afirmam que votariam em branco, anulariam ou não escolheriam nenhum dos candidatos (eram 16%).

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O levantamento foi encomendado pela Globo e ouviu 1.506 eleitores de Minas Gerais com 16 anos ou mais. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-02019/2026.

