debate tv globo
Gabriel para Patrus: 'Fugiu dos debates porque sabe que Minas rejeita o PT'
Petista participou pela primeira vez de um debate nesta campanha e foi cobrado por Gabriel Azevedo sobre ausência nos encontros
Carregando...
29/09/2026 23:32 - atualizado em 30/09/2026 00:16
compartilhe
O candidato do PT ao governo de Minas Gerais, Patrus Ananias, compareceu a um debate pela primeira vez nesta campanha nesta terça-feira (29/9), na TV Globo. No programa, ele foi cobrado pelo adversário Gabriel Azevedo (MDB).
“Você fugiu dos debates porque você sabe da rejeição profunda que Minas Gerais tem ao PT”, afirmou o emedebista. O governo de Fernando Pimentel (PT) foi repetidamente criticado por adversários de Patrus.
O petista tem aparecido nas pesquisas de intenção de voto na segunda colocação, indicando que vai concorrer contra o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) no segundo turno.
Leia Mais
Gabriel questionou a possibilidade de enfrentamento de Patrus: “Se você for para o segundo turno, você está dando um passo para o Cleitinho virar governador”.
- Quaest: Cleitinho mantém 37% em MG; Patrus vai a 18%
- Quaest: quatro candidatos ao Senado estão empatados em Minas
Ele usou o segundo bloco do programa para questionar o projeto da Escola Plural, implantado por Patrus na prefeitura de Belo Horizonte. O petista, no entanto, não quis responder: “Nós estamos aqui para discutir o presente e o futuro”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!