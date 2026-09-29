Gabriel para Patrus: 'Fugiu dos debates porque sabe que Minas rejeita o PT'





O candidato do PT ao governo de Minas Gerais, Patrus Ananias, compareceu a um debate pela primeira vez nesta campanha nesta terça-feira (29/9), na TV Globo. No programa, ele foi cobrado pelo adversário Gabriel Azevedo (MDB).



“Você fugiu dos debates porque você sabe da rejeição profunda que Minas Gerais tem ao PT”, afirmou o emedebista. O governo de Fernando Pimentel (PT) foi repetidamente criticado por adversários de Patrus. O candidato do PT ao governo de Minas Gerais,, compareceu a um debate pela primeira vez nesta campanha nesta terça-feira (29/9), na TV Globo. No programa, ele foi cobrado pelo adversário(MDB).“Você fugiu dos debates porque você sabe da rejeição profunda que Minas Gerais tem ao PT”, afirmou o emedebista. O governo de Fernando Pimentel (PT) foi repetidamente criticado por adversários de Patrus.





O petista tem aparecido nas pesquisas de intenção de voto na segunda colocação, indicando que vai concorrer contra o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) no segundo turno.

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Ele usou o segundo bloco do programa para questionar o projeto da Escola Plural, implantado por Patrus na prefeitura de Belo Horizonte. O petista, no entanto, não quis responder: “Nós estamos aqui para discutir o presente e o futuro”. Ele usou o segundo bloco do programa para questionar o projeto da Escola Plural, implantado por Patrus na prefeitura de Belo Horizonte. O petista, no entanto, não quis responder: “Nós estamos aqui para discutir o presente e o futuro”.