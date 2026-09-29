Cleitinho para Simões: ‘Ninguém da segurança pública vai votar em você’

O candidato ao governo de Minas Cleitinho Azevedo (Republicanos) disparou, durante debate da TV Globo na noite desta terça-feira (29/9), que “ninguém da segurança pública” votará no governador e candidato à reeleição Mateus Simões (PSD). A declaração ocorreu após Simões cobrar o adversário pela destinação de emendas parlamentares para a área e questionar suas propostas de combate à violência contra a mulher.

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Simões iniciou dizendo que Cleitinho costuma argumentar que, como parlamentar, tem a função de fiscalizar, mas ressaltou que o senador também dispõe de recursos de emendas que podem ser destinados ao Estado.

“O que o senhor não lembra de falar para o povo é que o senhor tem quase R$ 100 milhões por ano de emendas parlamentares. E sabe quanto o senador Cleitinho mandou dessas emendas para a segurança pública de Minas Gerais? Zero. Nada. Nem um centavo”, provocou Simões.

“É desse jeito que o senhor vai proteger as mulheres de Minas Gerais, senador? Porque o senhor podia ter mandado dinheiro para a gente abrir mais delegacias de apoio à mulher e ampliar as patrulhas Maria da Penha”, emendou na sequência.

Cleitinho respondeu que destinou suas emendas parlamentares a Minas Gerais, mas afirmou que a segurança pública é responsabilidade do governo estadual. Na sequência, atacou a gestão de Simões na área. “Todas as emendas que eu tenho, Mateus, eu mandei para o estado de Minas Gerais, não tem como eu mandar para outro estado. Sobre segurança pública, a competência é sua. Ninguém da segurança pública vai votar em você. Estão todos fazendo campanha contra. Então, só mostra que você, como Executivo, também não fez nada para a segurança pública”, declarou.

Feminicídio

Cleitinho também aproveitou o embate para defender ações de conscientização nas escolas como parte de sua proposta de enfrentamento ao feminicídio. “Não são só as mulheres que têm que cuidar das mulheres, somos nós, homens, que temos que cuidar das mulheres. E é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer uma conscientização dentro das escolas para chegar nas crianças, para aquele menino, aquele garoto que está começando a criar o caráter dele, entender que mulher é para cuidar, não é para bater”, projetou.

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O debate da TV Globo reúne os seis principais candidatos ao governo de Minas: Gabriel Azevedo (MDB), Alexandre Kalil (PDT), Patrus Ananias (PT), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL) e Mateus Simões (PSD). Este é o último debate antes do primeiro turno das eleições, que ocorre no próximo domingo (4/10).