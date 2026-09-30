"Queria estar em Mônaco com você": as mensagens de Daniel Vorcaro a Hugo Motta

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Mensagens obtidas pela Polícia Federal (PF) no telefone do ex-banqueiro Daniel Vorcaro revelam uma relação de proximidade entre o dono do Banco Master e o deputado e presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Os diálogos incluem trocas de elogios, pedidos de camarote e lembranças de viagem.

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Em uma conversa de maio do ano passado, Vorcaro mencionou estar em São Paulo, mas acrescentou: "mas queria mesmo estar era em Mônaco com você". Em seguida, eles realizaram uma chamada de quase oito minutos.

As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (30/9), pelo jornal Folha de São Paulo.

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Motta também pediu favores ao então banqueiro. "Irmão consegue 4 entradas no camarote para as campeãs?", questionou, querendo participar do Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro. Vorcaro respondeu prontamente: "claro irmão, quantos quiser. Me passa nome completo, CPF, e-mail e telefone de cada um".

Empréstimo para cunhada

As conversas também abordam a liberação de um empréstimo de pelo menos R$ 22 milhões para uma empresa da cunhada do deputado. O valor foi usado para comprar o terreno de uma antiga fábrica de cimento em João Pessoa (PB), que será transformado em um novo bairro.

Bianca Medeiros, irmã da esposa de Hugo Motta, adquiriu a empresa ETC Participações em 8 de março de 2024. Uma semana depois, ela assinou o contrato de empréstimo com o banco de Vorcaro, oferecendo as cotas da empresa como garantia.

Os dois também tiveram outros encontros. Em julho, Vorcaro foi à residência de Motta para um café da manhã. Em agosto, o deputado convidou o ex-banqueiro para "a casa de Davi", uma possível referência ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Em nota, Hugo Motta afirmou que, como parlamentar, sempre manteve diálogo com diversos segmentos do empresariado. No caso de Vorcaro, Motta afirma que não há ilícito na relação.

"Enfatizo que não há nenhum ilícito retratado nos diálogos publicados e repudio a tentativa de atribuir conversas descontextualizadas a qualquer relação de interesse espúrio ou de favorecimento por minha parte. Tenho uma vida limpa, assim como é limpa a minha atuação política nesses 15 anos de vida pública", disse.

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O deputado também disse que o empréstimo foi realizado por empresa privada com um banco privado e se deu quando "não se tinha conhecimento dos fatos e investigações que posteriormente vieram a público sobre o Master e o seu dono".