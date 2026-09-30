‘Cadê nossas norueguesas’: mensagens revelam relação entre senador e Vorcaro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O senador Irajá (PSD-TO) mantinha uma relação próxima com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O parlamentar chegou a questionar o amigo sobre "nossas norueguesas". As informações são da coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo.

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Mensagens obtidas pela Polícia Federal ainda incluem um convite para Dubai e um encontro em um imóvel de luxo em Saint Tropez, na França. Em várias ocasiões, Irajá chama Vorcaro de "líder".

Meses antes, em março de 2026, o senador Irajá classificou como "completamente inverídica" a informação de que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro teria lhe enviado "qualquer mensagem". Ele também afirmou que ter seu contato na agenda de Vorcaro "não significa absolutamente nada".

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A primeira mensagem do senador foi enviada em 11 de outubro de 2024, data em que Vorcaro adicionou o contato do parlamentar. "Cadê nossas norueguesas!? Rs", perguntou Irajá. O banqueiro riu e disse que teriam que "mandar alguém lá buscar". O senador respondeu: "Eu busco. Mande contato ou você não tem prestigio suficiente!? Rs".

No dia seguinte, Irajá retomou o contato. "Oi líder conseguiu viajar!?", enviou. Vorcaro respondeu que estava na Sicília e o convidou para Dubai. O senador agradeceu, mas recusou por precisar voltar. Na semana seguinte, perguntou se poderia incluir o banqueiro em um "grupo de zap de amigos".

Após quase cinco meses, em março de 2025, Irajá procurou Vorcaro para discutir "um tema importante" em seu gabinete. O encontro acabou ocorrendo na casa do banqueiro no Lago Sul, em Brasília, porque o banqueiro alegou ter uma "agenda louca".

Mais tarde, o senador insistiu para que Vorcaro reforçasse "aquela pauta" e recebe um contato chamado "Reinaldo Master Investimentos". Dias depois, Irajá chegou a convidar Vorcaro para acompanhar uma partida de futebol entre Brasil x Colômbia, na Arena Mané Garrincha, mas ficou sem resposta.

No dia 24 do mesmo mês, o senador questionou se o amigo estava em Brasília, pedindo para que o banqueiro reforçasse "aquela pauta" com Reinaldo, porque precisa do "ok" dele. Na sequência, pergunta se "sobre aquele outro tema evoluiu algo". Vorcaro também não respondeu de imediato.

No dia 28 de março, quando foi anunciada a compra do Master pelo BRB, Irajá enviou nova mensagem, parabenizando o banqueiro "pela nova conquista e desafio".

Demonstrando ansiedade, o senador enviou diversas mensagens nos dias seguintes pedindo para ser recebido. Em 11 de abril, desculpou-se pela insistência, mas afirmou que "queria sua ajuda e orientação naquele assunto relevante". Dois dias depois, enviou o link de uma notícia sobre o projeto que libera jogos de azar, do qual é relator.

A matéria, já aprovada na Câmara, estava pronta para votação no Senado. O PL chegou a ser pautado por Davi Alcolumbre, mas foi retirado devido à resistência da bancada evangélica. Após enviar mais notícias sobre o tema, Irajá insistiu que precisava da orientação de Vorcaro e escreveu: "tá me prejudicando demais...".

Em julho, durante o recesso parlamentar, os dois marcaram um encontro na Villa Kezen, em Saint Tropez. A última mensagem registrada pela PF foi um documento em PDF enviado por Irajá em 1º de novembro de 2025, pouco mais de duas semanas antes da primeira prisão de Vorcaro.

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Nas eleições de 2026, Irajá desistiu da candidatura à reeleição ao Senado. Ele alegou que seu nome foi preterido pelo PSD no Tocantins e declarou que "é hora de respeitar as circunstâncias e tomar uma decisão coerente com os meus princípios".