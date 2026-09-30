Luciano Huck e Vorcaro: os negócios milionários e a amizade antes da prisão

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, revelam uma intensa relação de negócios e amizade com o apresentador Luciano Huck. A troca de mensagens ocorreu enquanto o banqueiro tentava manter seu negócio ativo. As informações foram divulgadas pela revista Veja.

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As interações começaram dois anos antes de Vorcaro ser preso por liderar a maior fraude financeira do país. O conteúdo das conversas não apresenta ilegalidades, mas demonstra como o banqueiro buscou aliados na TV Globo para seus negócios.

A relação incluía encontros, jantares e parcerias comerciais. As tratativas envolveram um acordo de mídia com a Globo que, segundo Huck detalha nas mensagens, rendeu R$ 83 milhões em publicidade para a emissora e R$ 26 milhões para o apresentador em um contrato pessoal.

A verba estava ligada ao patrocínio do Will Bank, de Vorcaro, ao programa Domingão com Huck. O banqueiro e o apresentador também foram sócios em uma aeronave Gulfstream G550. "Estou buscando um sócio para o G550. Se te interessar, bora falar", escreveu Huck para Vorcaro, em fevereiro de 2024.

Parceria e troca de favores

A amizade levou Huck a pedir emprestado um dos aviões de Vorcaro para viajar a Canoas durante a tragédia climática no Rio Grande do Sul, em 2024. O banqueiro também cedeu a aeronave que levou o apresentador a Varsóvia, na Polônia, para entrevistar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Em troca, Huck propôs abater as horas de voo na aeronave em que tinham sociedade. As mensagens também mostram que o apresentador ajudou a família de Vorcaro a conseguir atendimento VIP e reservas em restaurantes na Disney, em Orlando.

Huck aconselhou o banqueiro a controlar sua imagem na imprensa e nas redes sociais. "Sigo insistindo que você tem que tomar as redes da sua narrativa. Senão farão isso por você e não é bom", disse o apresentador.

Em outro momento, Huck convidou Vorcaro para uma noite de pizza em sua casa com Ronaldo Fenômeno para discutir a candidatura do ex-jogador ao comando da CBF, mas a mensagem foi ignorada.

Apoio e a prisão

Com o agravamento da situação de Vorcaro, Huck ofereceu apoio moral. "E, só pra reforçar, estou com você em qualquer frente", escreveu. Nesse período, o banqueiro tramava espionar a jornalista Malu Gaspar e um possível ato violento contra Lauro Jardim, ambos do Grupo Globo.

Em 17 de novembro de 2025, sabendo da ordem de prisão, Vorcaro anunciou uma suposta venda do banco. Minutos antes de sua detenção, Huck enviou uma última mensagem: "Vi a boa notícia da compra do Master agora no JN. Muito bom. Congrats. Você merece sair inteiro desta turbulência toda".

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Vorcaro foi preso por volta das 22h no Aeroporto de Guarulhos ao tentar deixar o país. A reportagem questionou se Luciano Huck gostaria de comentar as mensagens e registrará a posição do apresentador, tão logo as informações cheguem.