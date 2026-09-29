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ELEIÇÕES 2026

Preso, Daniel Vorcaro votará em urna eletrônica na Papuda

Em prisão preventiva, Vorcaro está com o título regular e teve o local de votação transferido

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Repórter
29/09/2026 11:45 - atualizado em 29/09/2026 11:45

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O ex-banqueiro Daniel Vorcaro em imagens feitas no Complexo Penal 2 de Guarulhos (SP)
O ex-banqueiro Daniel Vorcaro em imagens feitas no Complexo Penal 2 de Guarulhos (SP) crédito: 6.mar.26/Reprodução

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro pediu para votar nas eleições deste ano e teve seu local de votação transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Ele está em prisão preventiva no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

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Segundo a Justiça Eleitoral, Vorcaro está com o título regular. Ele poderá votar no primeiro turno, neste domingo (4/10), e também em um eventual segundo turno. Uma urna será disponibilizada no complexo para presos provisórios habilitados a participar das eleições.

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O que diz a lei

A legislação eleitoral permite o voto de pessoas que estão presas provisoriamente, ou seja, aquelas que ainda não têm uma condenação criminal definitiva. Para as eleições de 2026, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a disponibilização de seções eleitorais em estabelecimentos penais para esse público.

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Já quem possui uma condenação criminal com trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso, fica impedido de votar enquanto durarem os efeitos da condenação.

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