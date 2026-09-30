Huck para Vorcaro: "Você merece sair inteiro desta turbulência toda"

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Mensagens obtidas pela Polícia Federal (PF) no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, revelam uma relação de negócios e amizade com o apresentador Luciano Huck. A aproximação ocorreu cerca de dois anos antes da prisão de Vorcaro, apontado como líder da maior fraude financeira do país.

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A parceria de mídia entre os dois, envolvendo o patrocínio do Will Bank ao programa "Domingão com Huck", rendeu R$ 83 milhões à TV Globo e R$ 26 milhões ao próprio apresentador por meio de um "contrato pessoal", segundo detalhado nas conversas. As informações são do colunista Robson Bonin, da revista Veja.

As trocas de mensagens mostram Huck atuando como um conselheiro para Vorcaro. Em uma delas, o apresentador aconselha o banqueiro a ser transparente nas negociações com a Globo para fechar o negócio. “Vai dar samba. Vamos fazer muito barulho”, escreveu Huck sobre a parceria.

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O material encontrado pela PF aponta encontros e jantares no Brasil e no exterior, além de uma troca contínua de favores. Huck chegou a pedir emprestado um dos aviões de Vorcaro para viajar a Canoas (RS) durante a tragédia climática de 2024 e para a Polônia, onde entrevistaria o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Amizade e negócios

A relação entre eles também incluiu a articulação para uma candidatura frustrada do ex-jogador Ronaldo Nazário ao comando da CBF. “Na segunda o Ronaldo (fenômeno) vai estar no Rio. Vou fazer uma pizza em casa para ele. Se animar e quiser se juntar à mesa. Será mega bem-vindo”, convidou Huck.

As conversas demonstram apoio constante do apresentador ao banqueiro, especialmente diante de instabilidades no mercado. “Só pra reforçar, estou com você em qualquer frente”, afirmou Huck em uma das mensagens de apoio moral.

Enquanto a amizade se fortalecia, Vorcaro, segundo as investigações, tramava espionagem e atos violentos contra os jornalistas Malu Gaspar e Lauro Jardim, do Grupo Globo, que publicavam reportagens sobre seus esquemas.

A última mensagem de Huck para o parceiro foi enviada minutos antes de sua prisão em 17 de novembro de 2025. “Vi a boa notícia da compra do Master agora no JN. Muito bom. Congrats. Você merece sair inteiro desta turbulência toda”, escreveu o apresentador, às 21h47, após Vorcaro anunciar uma suposta venda do banco.

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Vorcaro foi preso pela PF pouco tempo depois, às 22 horas de 17 de novembro de 2025, quando tentava deixar o país pelo Aeroporto de Guarulhos. De acordo com mensagens trocadas com o ministro do STF Alexandre de Moraes, Vorcaro já sabia da ordem de prisão e anunciou uma suposta venda do banco a um consórcio de investidores dos Emirados Árabes Unidos.