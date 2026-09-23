Vorcaro pediu ajuda para ‘bloquear’ Gleisi e Mercadante, mostram mensagens

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Conversas extraídas pela Polícia Federal do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mostram que o banqueiro pediu ajuda ao então advogado Walfrido Warde para “bloquear” a atuação de Gleisi Hoffmann e Aloizio Mercadante. Nas mensagens, divulgadas pelo jornal Valor Econômico, o defensor também relata conversas que dizia ter mantido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e integrantes do governo.

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À época, Vorcaro buscava abrir um canal de contato com o Palácio do Planalto e conter críticas de membros do PT. Em março de 2025, o banqueiro procurou Warde em busca de orientação. “Gleisi e Mercadante atuando muito contra. Alguma sugestão como podemos bloquear?”, perguntou. O advogado respondeu: “Me liga. Falo com ambos bem. Mas preciso entender”.

Naquele mês, Gleisi assumiu o Secretaria das Relações Institucionais, ministério responsável pela articulação política do governo com o Congresso. Mercadante já ocupava a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), cargo que mantém atualmente.

Com atuação em grandes disputas empresariais e interlocução nos meios político, empresarial e jurídico, Warde havia sido contratado para buscar uma saída para o Master, que enfrentava dificuldades financeiras e estava na mira das autoridades.

Mercadante nega contato

Procurado pelo Valor Econômico, Mercadante negou ter conversado com Warde e afirmou não ter recebido qualquer tentativa de contato do advogado. “Ainda que tivesse sido procurado, o presidente do BNDES não mudaria sua percepção sobre as informações que circulavam com muita frequência no mercado financeiro à época e que apontavam suspeitas sobre as atividades financeiras do Master”, informou, por meio de sua assessoria.

Gleisi não se manifestou sobre o caso até o fechamento dessa reportagem.

Em novembro de 2025, Vorcaro foi preso pela Polícia Federal, e o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master. O banqueiro é suspeito de ter organizado uma fraude bancária para encobrir a falta de recursos da instituição.

Warde deixou a defesa de Vorcaro no início deste ano, após o banqueiro iniciar uma negociação de colaboração premiada. A proposta de delação foi rejeitada pelos investigadores do caso.

Governo afirma que Lula encontrou Vorcaro uma única vez

Em nota, a Secretaria de Comunicação do governo Lula afirmou que o presidente se encontrou com Vorcaro uma única vez, em dezembro de 2024, e que não tem conhecimento da suposta articulação. Segundo o governo, o encontro não estava previamente agendado.

Leia a íntegra da nota:

“Conforme já amplamente noticiado, o presidente Lula encontrou-se uma única vez com Daniel Vorcaro, em 4 de dezembro de 2024. Vorcaro havia ido ao Palácio do Planalto acompanhado do ex-ministro Guido Mantega e o encontro com o presidente não estava previamente agendado. Da conversa também participaram o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e Gabriel Galípolo, então diretor de Política Monetária e atual presidente do Banco Central.

Na ocasião, Vorcaro afirmou sentir-se alvo de perseguições, e o presidente respondeu que eventuais denúncias deveriam ser analisadas tecnicamente pelo Banco Central. Não houve nenhum outro contato entre o presidente e Daniel Vorcaro.

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O presidente não tem conhecimento da suposta articulação, não recebeu presente e tampouco enviou recado ou comentou festas promovidas pelo banqueiro. Cabe lembrar ainda que foi durante o atual governo que o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master e Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no âmbito das investigações sobre a instituição.”