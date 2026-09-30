Caviar e vinhos raros: como foi o almoço que Vorcaro organizou para Moraes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Imagens do celular de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, revelam os detalhes de um almoço exclusivo organizado pelo banqueiro para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O encontro ocorreu em 30 de dezembro de 2023, em uma casa na área do hotel Six Senses Botanique, em Campos do Jordão (SP).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O cardápio para o "convidado mais importante" incluiu caviar, vieiras com ovas de salmão, ovo trufado e foie gras com banana. Também foram servidos pratos com carne dry aged, wagyu e trufas, iguaria que pode custar até R$ 24 mil o quilo. As informações são do jornal O Globo.

Para a harmonização, Vorcaro determinou a escolha de vinhos de “safras antigas e boas” de sua adega pessoal. “Precisa pegar 4 vinhos top na minha adega. 5 na verdade”, escreveu o banqueiro ao chef José Maria Meira. Entre os rótulos estavam La Tâche, Haut-Brion, Château Mouton Rothschild e Château Cheval Blanc, cujas garrafas podem custar dezenas de milhares de reais.

Leia Mais

Apesar de não ter participado do evento, Vorcaro cuidou dos preparativos. Em uma mensagem, ele reclamou da disposição das latas de caviar beluga sobre a mesa. No Brasil, cada unidade do produto custa entre R$ 830 e R$ 4,5 mil. "Essas latas de caviar já na mesa não tá deixando muito pomposo, não? Quero almoço espetacular mas sem forçar a barra de aparecer. Não sei. Era melhor levar na hora", disse.

O chef acatou a sugestão. “Não, príncipe, fica em paz. Vou levar na hora. Tirei (a foto) só pra você entender a experiência”, disse. Ele também enviou uma sequência de fotos com os pratos que seriam servidos no almoço.

Meira foi avisado do evento três dias antes e precisou correr para conseguir trufas brancas. “Posso deitar o cabelo... kkkk trufa, caviar, vieiras, foie, wagyu. Se tiver alguma recomendação especial me avisa aqui! Casa Vorcaro está sempre pronta!!!", escreveu o cozinheiro.

Evitar falar meu nome

Daniel Vorcaro pediu discrição ao chef, orientando-o a não citar seu nome durante o almoço. “Evitar falar nome, até o meu, pra não constranger o convidado principal. Só se ele perguntar algo de mim aí pode falar normalmente. Mas, caso contrário, deixa o momento ser algo como se fosse dele perante os demais convidados. Assim, evita constrangê-lo", instruiu.

O almoço durou cerca de quatro horas e meia. Ao final, o chef informou ao banqueiro: “Missão dada, missão cumprida”. Ao enviar a foto com Moraes, o cozinheiro brincou: “Esse cara está precisando de um abraço. E claro um pouco de caviar com claras e gemas”.

O ministro Alexandre de Moraes e o chef José Maria Meira em clique do almoço de luxo organizado por VorcaroReprodução

O banqueiro chegou a repreender um funcionário ao saber que o chef tirou uma foto com Moraes, mas foi informado que o próprio ministro fez o pedido. “Mas se o ministro que pediu tudo bem. Menos mal”, aliviou-se Vorcaro.

Em janeiro de 2024, mês seguinte ao encontro, Vorcaro firmou um contrato de R$ 131 milhões com o escritório de advocacia de Viviane Barci, esposa de Moraes. O acordo, com validade de três anos, prevê serviços de “consultoria estratégica” e foi editado pelo gabinete do magistrado. Em nota, Viviane Barci tem reiterado a legalidade de sua atuação.