Alexandre de Moraes tem uma noite de ‘pai do noivo’
Cercado por autoridades mais próximas no casamento do filho, ministro evitou conversas sobre trabalho
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O filho de Alexandre de Moraes se casou na noite de sábado, 26, em uma cerimônia luxuosa e reservada em São Paulo, com a presença de autoridades como Michel Temer, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Paulo Gonet, Luis Felipe Salomão e Benedito Gonçalves.
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Convidados disseram que o ministro do STF, um dos pivôs da crise sem precedentes no Judiciário brasileiro, evitou falar de trabalho nas rodas de conversa. Estava ali como pai do noivo.
Dançou com a mulher e as filhas. Mostrou-se carinhoso e brincalhão com o filho e a agora nora.
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“Clima superleve”, resumiu à coluna um dos presentes.