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Alexandre de Moraes tem uma noite de ‘pai do noivo’

Cercado por autoridades mais próximas no casamento do filho, ministro evitou conversas sobre trabalho

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
28/09/2026 07:14

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Alexandre de Moraes tem uma noite de ‘pai do noivo’
Alexandre de Moraes tem uma noite de ‘pai do noivo’ crédito: Foto: Alejandro Zambrana/STF

O filho de Alexandre de Moraes se casou na noite de sábado, 26, em uma cerimônia luxuosa e reservada em São Paulo, com a presença de autoridades como Michel Temer, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Paulo Gonet, Luis Felipe Salomão e Benedito Gonçalves.

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Convidados disseram que o ministro do STF, um dos pivôs da crise sem precedentes no Judiciário brasileiro, evitou falar de trabalho nas rodas de conversa. Estava ali como pai do noivo.

Dançou com a mulher e as filhas. Mostrou-se carinhoso e brincalhão com o filho e a agora nora.

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“Clima superleve”, resumiu à coluna um dos presentes.

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