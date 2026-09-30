O próximo presidente pode mudar o futuro do STF; entenda

Às vésperas da eleição presidencial de 2026, a disputa pelo Palácio do Planalto ganha uma dimensão que vai muito além dos quatro anos de mandato: a definição do futuro do Supremo Tribunal Federal (STF). O próximo presidente terá a responsabilidade de indicar até quatro novos ministros para a Corte.

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O cenário atual já é de mudança. Desde a aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, em outubro de 2025, o STF opera com uma cadeira vaga. Uma tentativa de preenchê-la falhou quando a indicação de Jorge Messias, então Advogado-Geral da União, foi rejeitada pelo Senado, e o presidente Lula ainda não apresentou um novo nome.

Além dessa vaga imediata, outras três se abrirão por aposentadoria compulsória aos 75 anos: a de Luiz Fux em 2028, a de Cármen Lúcia em 2029 e a de Gilmar Mendes em 2030. Juntas, as quatro vagas representam mais de um terço da composição do Supremo, que tem 11 cadeiras no total.

Luiz Fux, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, ministros do STF cujas aposentadorias criarão vagas na Corte até 2030AFP e Ramon Lisboa / EM / D.A. Press



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A escolha, no entanto, não é um ato exclusivo do Executivo. Cada indicado precisa ser submetido a uma rigorosa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e, em seguida, ter o nome aprovado pelo plenário da Casa. O poder dos senadores nesse processo ficou evidente com a recente rejeição da indicação de Jorge Messias, um lembrete de que a aprovação não é automática e depende de complexas negociações políticas.

Por que a composição do STF é tão importante?

A principal razão para a relevância dessas nomeações está na duração do mandato de um ministro. Após ser nomeado pelo presidente e aprovado pelos senadores, ele permanece na Corte até completar 75 anos. Na prática, uma escolha feita em um governo pode continuar a produzir efeitos por décadas, atravessando diferentes gestões presidenciais.

Essa dinâmica torna a composição do Supremo uma questão que ultrapassa o calendário eleitoral. O STF é o guardião da Constituição e tem a palavra final em julgamentos que afetam direitos fundamentais, leis aprovadas pelo Congresso e decisões dos governos federal, estaduais e municipais.

Isso significa que mudanças no perfil dos ministros podem influenciar a forma como temas essenciais para a sociedade são analisados ao longo dos anos. A lista de assuntos inclui questões eleitorais, ambientais, tributárias, trabalhistas, de saúde pública e de direitos individuais.

Apesar disso, uma indicação presidencial não garante que o ministro seguirá a orientação política de quem o nomeou. Uma vez que assume o cargo, o magistrado passa a integrar um colegiado e suas decisões são tomadas com base nas regras e competências da Corte.

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Portanto, a eleição de 2026 não define automaticamente quais serão as decisões do STF nas próximas décadas. Ela define, no entanto, uma parte importante de quem estará ocupando essas cadeiras e, consequentemente, participando de julgamentos cruciais para o futuro do país.