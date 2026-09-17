Os ministros de Lula no STF: saiba quem são e até quando ficam na Corte
A atual formação do Supremo é um mosaico de indicações presidenciais; entenda o legado de Lula e conheça os responsáveis pela nomeação de cada ministro
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Com o julgamento do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF), a Corte virou destaque. O Supremo reflete as decisões presidenciais das últimas décadas e conta atualmente com 10 ministros em exercício e uma vaga em aberto. Dentre os integrantes, quatro foram indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Conheça quem são e até quando permanecem no cargo.
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Os ministros indicados por Lula
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Cármen Lúcia: indicada em 2006, durante o primeiro governo de Lula, a ministra deixará a Corte em 2029.
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Dias Toffoli: nomeado em 2009, o ministro permanecerá no tribunal até 2042.
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Flávio Dino: um dos membros mais recentes, tomou posse em fevereiro de 2024 e tem previsão de se aposentar em 2043.
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Cristiano Zanin: indicado em 2023, é o ministro com mais tempo de atuação pela frente e se aposentará em 2050.
Hoje, a mais alta Corte do país é formada por indicados de cinco presidentes diferentes. Seus membros possuem cadeiras vitalícias, que são deixadas compulsoriamente apenas aos 75 anos. Quando um ministro se aposenta, o chefe do Executivo em exercício escolhe um novo nome, que passa por sabatina e votação no Senado Federal.
Demais ministros da Corte
Os outros membros do STF foram nomeados por diferentes presidentes.
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Edson Fachin, atual presidente do STF, e Luiz Fux foram indicados por Dilma Rousseff.
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Alexandre de Moraes, o atual vice-presidente, foi indicado por Michel Temer.
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Nunes Marques e André Mendonça são indicações do ex-presidente Jair Bolsonaro.
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Já Gilmar Mendes, o ministro decano (mais antigo em atividade), foi nomeado por Fernando Henrique Cardoso em 2002.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata