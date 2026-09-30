TSE manda Nikolas apagar postagem que distorce fala de Lula

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

Por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desta quarta-feira (30/9), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) terá que apagar um post em que comenta a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre “mulheres aprenderem a tomar toque desde pequenas” e faz associação com a sexualização de crianças.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Conforme decisão da ministra Estela Aranha, o parlamentar tem 24 horas para deletar a publicação. Ela acatou uma representação da coligação “Brasil Pronto Pra Mais”, do presidente.

“A publicação impugnada não se limita à crítica política nem à discordância quanto à adequação da expressão utilizada. (...) O representado [Nikolas] introduz conotação inteiramente diversa daquela presente no discurso original, deslocando a discussão do campo da saúde pública para o campo de diversas condutas delituosas associadas a dispositivos contidos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, transmitindo a mensagem segundo a qual estaria o candidato da coligação representante induzindo a prática desses gravíssimos tipos penais”, diz a decisão.

A ministra destacou a garantia de liberdade de expressão na Constituição Federal, mas considerou que Nikolas distorceu a intenção e o contexto da fala do presidente.

Vídeo de Nikolas sobre Lula

O deputado usou o ChatGPT para criticar uma fala do presidente durante agenda em Belém, no Pará, após a realização da primeira cirurgia robótica de próstata pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Norte.

No discurso, Lula comparou a resistência de homens ao exame de toque retal com os exames ginecológicos feitos por mulheres desde jovens. O presidente também citou a morte da mãe, Dona Lindu, por câncer uterino.

“Ele não gosta de toque. As mulheres aprendem a tomar toque desde quando é pequena. O homem não, ele é cheio de trejeito. Ele não sabe que quando tiver câncer de próstata, vão dar muito toque nele”, afirmou.

Ao exibir um recorte da declaração, Nikolas afirmou que apenas mulheres que já tiveram atividade sexual passam por exames ginecológicos internos. O deputado também recorreu ao ChatGPT para questionar se estava errado dizer que crianças aprendem desde cedo a “tomar toque”.

Na interação apresentada pelo parlamentar, a inteligência artificial condicionou a avaliação à hipótese de que “a pessoa está se referindo ao toque vaginal como rotina em crianças”. A resposta, portanto, se refere a essa situação específica, enquanto a declaração de Lula ocorreu em uma comparação entre exames realizados por homens e mulheres.

Nikolas também exibiu um pôster com os dizeres “Meninas não são tocadas ‘desde cedo’” e associou a declaração a pedofilia. “Imagina a merda de um pedófilo ouvindo o presidente da República falando isso?”, disse. “Agora dá pra entender porquê que o Lula não tá querendo ir mais pros debates. Porque toda vez que ele abre a boca, mostra quem ele é”, acrescentou.

Lula responde e chama mineiro de canalha

O petista reagiu e se explicou ontem durante um comício em Salvador (BA): “Eu estava contando a história que o homem tem dificuldade de fazer exame para saber se tem câncer de próstata. [Há] um monte de preconceito. Eu estava contando isso e eu quis fazer uma comparação como é que as mulheres são corajosas, porque as mulheres fazem exames e não têm medo de fazer exame”.

Na sequência, o presidente reconheceu que se expressou de forma equivocada e criticou Nikolas. “Eu queria que a Janja explicasse porque uma palavra ou uma frase errada, um canalha chamado Nikolas, nas redes digitais, ousou inventar uma coisa a meu respeito”, disse.

Durante o ato, a primeira-dama Janja da Silva também saiu em defesa do presidente e atacou Nikolas. Ela afirmou que o deputado não retiraria a confiança das mulheres em Lula e chamou o parlamentar mineiro de “piá de bosta”.

“Eu sou do Paraná, não sei se vocês sabem, e lá no Paraná a gente costuma chamar os meninos de piá. E, quando eles fazem alguma coisa errada, a gente chama de piá de bosta. E é isso que aquele piá lá de Minas é, um piá de bosta, que tem que lavar a boca para falar desse homem”, afirmou.

Janja também relacionou a declaração original de Lula à lembrança de Dona Lindu. “Não tem videozinho de camiseta preta que vá tirar confiança das mulheres desse homem, que estava falando com emoção da mãe dele, de Dona Lindu, que morreu de câncer”, disse.



Nikolas reage

Ainda ontem, durante ato de campanha em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, Nikolas retrucou: “Canalha, Lula, é quem foi preso por corrupção. Canalha é seu filho que roubou os aposentados. Canalha é quem aperta mão de ditador. Canalha é quem está prometendo há 20 anos mudar esse país e não entregou nada disso”.

O vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais do congressista. "O piá não vai parar", escreveu ele na legenda.

Nikolas disse que Lula “não assume o que falou” e se irritou com o caso porque sabe que vai ser derrotado no futuro. “E, Janja, muito obrigado pelo teu ataque, porque para mim é um elogio. E dá só uma olhada no que esse piá de bosta está fazendo em Minas Gerais”, completou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O vídeo mostra uma multidão que acompanhava o ato em Patos de Minas. O público entoou os gritos de "Lula ladrão seu lugar é na prisão" e "Pu** que pariu, é o futuro presidente do Brasil (Nikolas)".

