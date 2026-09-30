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Campanha de Zema convidou Vorcaro para lançamento de sua candidatura

Por meio de nota, assessoria do candidato não descartou que "o nome do empresário estivesse em alguma das listas de potenciais convidados", mas negou que ele estivesse participado da cerimônia

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Estado de Minas
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Repórter
30/09/2026 15:27

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Romeu Zema
Assessoria de Zema diz que foram enviados convite para centenas de empresários crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press

O banqueiro Daniel Vorcaro foi convidado pela campanha de Romeu Zema (Novo) para a cerimônia de pré-lançamento da sua candidatura ao Palácio do Planalto, em agosto do ano passado.

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O convite foi assinado pelo próprio Zema e também pelo presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, e pelo dirigente Evandro Negrão, que foi secretário de Assuntos Institucionais do partido Novo em Minas Gerais. A informação foi publicada pela revista Veja.

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Por meio de nota, a assessoria de Zema disse que “foram encaminhados, no final de julho de 2025, centenas de convites a empresários e presidentes de instituições”.

“Trata-se de uma mobilização comum nesse tipo de evento, de caráter amplo e aberto ao público, que reuniu mais de mil pessoas. Não se descarta que o nome do empresário estivesse em alguma das listas de potenciais convidados. De todo modo, os registros do evento indicam que não houve confirmação nem presença dele na ocasião”.

A nota afirma ainda que “desde que as revelações do caso do Banco Master vieram a público, em novembro de 2025, Zema tem sido o crítico mais contundente do episódio e defende a apuração rigorosa dos fatos e a responsabilização de todos os envolvidos”.

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 O pai de Vorcaro, Henrique Vorcaro, que também está preso, doou, nas eleições de 2022, R$ 1 milhão  para o diretório do partido Novo em Minas Gerais.

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