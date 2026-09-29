Assine
overlay
Início Política
Eleições 2026

Decisão de Nunes Marques obriga Globo a chamar Zema para debate

Magistrado entendeu que o Novo atende cláusula de barreira imposta para definir quem pode ou não participar dos eventos televisivos

Publicidade
Carregando...
RS
Renato Souza
RS
Renato Souza
Repórter
29/09/2026 19:16

compartilhe

×
Ministro atendeu a um pedido de Zema, que concorre à Presidência pelo Novo
Ministro atendeu a um pedido de Zema, que concorre à Presidência pelo Novo crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

Uma decisão do ministro Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), obriga a TV Globo a convidar o candidato Romeu Zema para o debate presidencial que será realizado pela emissora. O evento ocorre na quinta-feira (30/9), com transmissão ao vivo para todo o país. Também foram convidados os candidatos Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O ministro atendeu a um pedido de Zema, que concorre à Presidência pelo Novo. Em ação protocolada na Corte, ele entendeu que ficou provado que o partido atende à cláusula de barreira, que fixa que poderão participar dos debates candidatos de legendas que tenham pelo menos cinco cadeiras no Congresso Nacional. A decisão não obriga a participação de Renan Santos, que concorre pelo Partido Missão e está acima de Zema nas pesquisas de intenções de voto.

Leia Mais

“No caso, o documento apresentado pelo requerente indica que, antes de 20 de julho de 2026, cinco deputados federais estavam filiados ao Novo. Não se cuida, portanto, de alteração parlamentar ocorrida após o marco temporal estabelecido pelo próprio Tribunal. Nesse contexto, considero presente, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado”, escreveu Nunes Marques, na decisão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ministro decidiu conceder uma decisão liminar, ou seja, provisória, autorizando a participação nos debates tendo em vista a proximidade dos eventos. “O perigo da demora também está caracterizado. Os debates estão programados para os próximos dias, de modo que a ausência do requerente produziria efeito de difícil reversão caso a controvérsia somente fosse examinada após sua realização”, completou o magistrado.

Tópicos relacionados:

debate eleicoes-2026 nunes-marques romeu-zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay