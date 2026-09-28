Youtuber vira 'boneco' em campanha de Zema e aciona advogados

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

O youtuber Gustavo Sanches, conhecido na internet como ‘Davy Jones’ afirmou que não autorizou a campanha de Romeu Zema (Novo) a utilizar sua imagem em uma peça eleitoral. Ele disse ter encaminhado o material aos seus advogados e que pode processar o candidato. A publicação foi retirada das redes sociais.

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A polêmica envolve um vídeo de divulgação do game “Corrida Chega de Intocáveis”, lançado pela campanha de Zema em 25 de setembro. O jogo, inspirado em “Mario Kart”, tem como personagens políticos, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e pessoas ligadas ao caso Banco Master.

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Na peça publicitária, Davy Jones é representado como um boneco de ventríloquo. A versão retratada no vídeo faz comentários com palavrões e críticas a políticos, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministros do STF.

Em suas redes sociais, Davy Jones declarou que não permitiu a associação de sua imagem à campanha. O influenciador pretende processar Zema, mas, até o momento da publicação original, não havia confirmação de uma ação judicial protocolada.

O vídeo foi apagado após a repercussão. A campanha de Zema não se manifestou sobre as declarações do youtuber. O jogo, no entanto, permanece disponível em um site usado pela equipe do candidato.

Quem é Davy Jones

Davy Jones é o nome artístico de Gustavo Sanches Matsufugi, criador de conteúdo especializado em games. Ele é conhecido pelo canal GameplayRJ, criado em 2011 e focado inicialmente em vídeos de jogos como “Grand Theft Auto V”.

Com o tempo, o canal expandiu seu conteúdo para incluir notícias da indústria de games e cultura pop. Além do YouTube, Jones atua em outras plataformas e projetos.

Em 2022, lançou o podcast “Flow Games”, dedicado ao universo dos videogames, e também integrou o programa de futebol “Flow Sport Club”.

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O GameplayRJ se tornou um dos maiores canais do segmento no Brasil. Material institucional do Flow descreve Davy Jones como criador de conteúdo focado em games, cultura pop e futebol, com mais de 8 milhões de inscritos no canal à época.