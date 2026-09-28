Zema lança jogo inspirado em “Mario Kart” com Lula, ministros do STF e Vorcaro

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A campanha de Romeu Zema (Novo) lançou o game “Corrida Chega de Intocáveis”, uma corrida virtual inspirada em “Mario Kart” que transforma personagens da política brasileira, autoridades e nomes relacionados ao caso Banco Master em pilotos, pistas e itens especiais. O jogo foi divulgado nas redes sociais do candidato na sexta-feira (25) e, até o momento da publicação desta reportagem, continua disponível para jogar em um site utilizado pela campanha de Zema.

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A campanha divulgou o jogo no Instagram com a orientação para que os usuários comentassem “ZEMA30” para receber o link. A proposta permite disputar corridas e também partidas com outras pessoas. Reportagens sobre o lançamento confirmam que o game utiliza elementos relacionados ao caso Banco Master e tem entre seus personagens Zema, Lula, Daniel Vorcaro, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e Eduardo Girão, candidato a vice na chapa de Zema.

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Os personagens

Tela de seleção de personagens do game "Corrida Chega de Intocáveis", que transforma políticos brasileiros em pilotos para a campanha de Zema.Reprodução

Ao todo, são 24 personagens ou variações identificadas no jogo. Algumas figuras aparecem mais de uma vez, com versões alternativas ou caricaturais.

“Zema 30” — representação de Romeu Zema.

“Girão” — representação de Eduardo Girão.

“Zema Presidente 30” — segunda versão de Romeu Zema.

André Mendonça — ministro do STF.

Cármen Lúcia — ministra do STF.

Luiz Fux — ministro do STF.

Alexandre de Moraes — ministro do STF.

Gilmar Mendes — ministro do STF.

Flávio Dino — ministro do STF.

Dias Toffoli — ministro do STF.

Edson Fachin — ministro do STF.

Nunes Marques — ministro do STF.

Cristiano Zanin — ministro do STF.

“Darth Gilmar” — versão de Gilmar Mendes com referência a Darth Vader, personagem de “Star Wars”.

Paulo Gonet — procurador-geral da República.

Davi Alcolumbre — presidente do Senado.

“Gonet Trooper” — versão de Paulo Gonet com referência aos Stormtroopers de “Star Wars”.

Ciro Nogueira — senador pelo Progressistas.

“Janja” — representação de Rosângela da Silva, a Janja.

“Lulinha” — referência a Fábio Luís Lula da Silva.

Lula — representação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Lula da Janja” — segunda versão de Lula.

Daniel Vorcaro — fundador do Banco Master.

“Vorcaro Peleleca” — versão alternativa de Daniel Vorcaro.

As variações fazem com que o número de personagens do jogo seja maior do que o número de pessoas representadas. Zema, Gilmar Mendes, Paulo Gonet, Lula e Vorcaro, por exemplo, possuem mais de uma versão.

Quatro pistas

Tela de seleção de pistas do game Corrida Chega de Intocáveis, que apresenta circuitos temáticos com referências a autoridades e instituições políticasReprodução

O jogo possui quatro circuitos identificados durante a partida. Os nomes também carregam referências externas à mecânica tradicional de jogos de corrida.

Circuito Supremo faz referência ao Supremo Tribunal Federal. A pista utiliza a Corte como elemento central de sua ambientação.

Festa Master remete ao Banco Master e a Daniel Vorcaro, um dos personagens presentes no game. O caso envolvendo a instituição é um dos principais temas utilizados pela campanha de Zema na comunicação do “Chega de Intocáveis”.

Gilmarpalloza combina o nome do ministro Gilmar Mendes com o festival de música Lollapalooza.

Tayayá faz referência ao Tayayá Aquaparque, empreendimento turístico localizado em Capitólio, em Minas Gerais.

Power-ups (Poderes)

A pista Tayayá do jogo Corrida Chega de Intocáveis retrata personagens da política brasileira como pilotos em um cenário de corrida virtual.Reprodução

Durante as corridas, o jogador encontra itens em caixas espalhadas pelas pistas. Em algumas, elas são chamadas de “Caixas Master”; em outras, aparecem identificadas como “30”. A mecânica é semelhante às caixas de interrogação de “Mario Kart”.

Alguns dos power-ups identificados têm funções próximas às de itens conhecidos dos jogos de corrida.

Jatinho do STF — funciona de maneira semelhante a um casco vermelho, sendo lançado contra um adversário.

Sapo de Toga — funciona como uma banana, ficando no percurso para fazer o adversário perder o controle.

Tramitação Urgente — produz um impulso de velocidade.

Recurso — também funciona como impulso.

Nulidade — cria uma proteção ao redor do veículo.

Recurso do Lula — funciona como um projétil que persegue o adversário à frente.

Pedido de Vista — aparece entre os itens, mas sua função não foi identificada durante a apuração.

“Faz o L” — também aparece entre os itens, mas sua função não foi identificada.

Além dos power-ups, o game possui uma barra de nitro. Quando o indicador fica cheio, o jogador pode acioná-lo para aumentar a velocidade do veículo.

Referências

Jogabilidade do game Corrida Chega de Intocáveis da campanha de Romeu Zema, mostrando a pista 'Festa Master' e o item 'Jatinho das Kengas'Reprodução

As referências políticas não estão concentradas apenas nos nomes dos personagens. Elas aparecem também nas pistas, nos itens, na trilha sonora e na sonoplastia.

A estrutura do jogo utiliza elementos associados às críticas que Zema vem fazendo durante a campanha sobre o caso Banco Master e sobre a atuação de autoridades e políticos. Reportagens sobre o lançamento também identificaram referências ao caso nas fases e obstáculos do game.

A expressão “Chega de Intocáveis”, que dá nome ao jogo, já vinha sendo utilizada pela campanha em outras peças de comunicação relacionadas ao caso Master e às críticas de Zema ao STF.

É importante separar essas referências das investigações propriamente ditas. As representações e situações apresentadas no game fazem parte da comunicação eleitoral da campanha e não constituem, por si só, comprovação das acusações ou conclusões sobre as pessoas retratadas.

Cena final

Personagens fantoches do game Corrida Chega de Intocáveis em cena de festa, com Vorcaro como DJ e convidados expressivos, representando a crítica política da campanha de Zema.Reprodução

A mensagem política fica ainda mais explícita no encerramento. Nos créditos finais, os personagens aparecem em uma festa comandada por Daniel Vorcaro.

Depois, Zema e Girão aparecem dançando enquanto uma imagem de Alexandre de Moraes representado como preso aparece ao fundo. A cena é acompanhada pela frase “Chega de Intocáveis”.

O lançamento ocorreu em meio à repercussão de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral envolvendo outra peça da campanha de Zema. Em 23 de setembro, o presidente do TSE, ministro Nunes Marques, determinou a retirada de vídeos que representavam Lula e ministros do STF em situações associadas a crimes e prisões. Segundo a decisão, o material ultrapassava os limites da crítica política. Zema contestou a determinação e a classificou como censura.

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Até a publicação desta reportagem, “Corrida Chega de Intocáveis” permanecia disponível para jogar no site utilizado pela campanha de Romeu Zema.