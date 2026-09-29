Quaest: 36% aprovam governo Mateus Simões; 26% desaprovam

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O governo de Mateus Simões (PSD) é aprovado por 36% dos eleitores de Minas Gerais e desaprovado por 26%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29/9). Outros 38% não souberam ou não responderam.

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Na avaliação da gestão, 29% classificam o governo como positivo, enquanto 30% consideram regular. Para 16%, a administração é negativa. Outros 25% não souberam ou não responderam.

A pesquisa também perguntou aos eleitores se o ex-governador Romeu Zema (Novo) merece eleger um sucessor no comando do estado. Para 53%, não merece, enquanto 34% responderam que sim. Outros 13% não souberam ou não responderam.

Saúde lidera entre principais problemas

A saúde foi apontada por 30% dos entrevistados como o principal problema de Minas Gerais, o maior percentual entre os temas apresentados. Na sequência aparecem violência, com 13%; infraestrutura, com 9%; economia e educação, com 8% cada; e corrupção, com 7%. Outros problemas somam 14%, enquanto 9% não souberam ou não responderam.

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O levantamento foi encomendado pela Globo e ouviu 1.506 eleitores de Minas Gerais com 16 anos ou mais entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-02019/2026.

