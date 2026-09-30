Lula cancela comício após apoiadores enfrentarem temporal em Juiz de Fora

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não virá mais a Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, nesta quarta-feira (30/9). Após pouco mais de quatro horas de espera, a participação do petista em um ato de campanha na cidade foi cancelada devido às condições meteorológicas.

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Segundo a assessoria do partido, o mau tempo impediu a decolagem, com segurança, do helicóptero que levaria Lula do Aeroporto Regional da Zona da Mata, em Goianá.

“O presidente Lula não vem mais por conta do mau tempo, pois não houve teto para o helicóptero decolar em segurança do aeroporto da Zona da Mata", disse.

Estavam previstos no ato Patrus Ananias (PT), candidato ao governo de Minas Gerais, e as candidatas ao Senado Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL), além de candidatos aos legislativos estadual e federal e outras lideranças políticas.

Temporal dispersou apoiadores

A Avenida Francisco Bernardino, no Centro de Juiz de Fora, chegou a ficar lotada de apoiadores de Lula no fim da tarde. A concentração estava marcada para as 14h, sob o Viaduto Roza Cabinda.

Por volta das 16h, porém, um forte temporal atingiu a cidade e dispersou boa parte dos manifestantes. Cerca de uma hora depois, às 17h, a avenida já estava novamente tomada por eleitores, com bandeiras e faixas do PT e de partidos aliados.

A programação previa que Lula percorresse a Avenida Francisco Bernardino em um carro de som até a Praça da Estação, onde faria um discurso. Antes do cancelamento, a previsão era de que o presidente falasse aos apoiadores por volta das 18h, após a chegada à praça.

Disputa presidencial em Minas

Em uma disputa acirrada com Flávio Bolsonaro (PL), Lula também cumpre agenda em Belo Horizonte. Minas Gerais costuma ser estratégico nas eleições presidenciais, e os resultados no estado têm sido próximos do cenário nacional.

Pesquisa Real Time Big Data divulgada na última segunda-feira (28/9) mostra Lula com 41% das intenções de voto em Minas Gerais, contra 37% de Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno. A diferença é de quatro pontos percentuais, dentro da margem de erro de dois pontos.

Em 2022, Minas Gerais foi o único estado do Sudeste onde Lula venceu Jair Bolsonaro (PL). A diferença foi de 49.650 votos: o petista recebeu 50,2% dos votos válidos, contra 49,8% do então presidente.

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O resultado também expôs divisões regionais. Lula venceu no Campo das Vertentes, Vale do Jequitinhonha, Norte de Minas, Vale do Mucuri e Zona da Mata. Bolsonaro, por sua vez, ganhou em oito dos dez maiores colégios eleitorais mineiros e teve vantagem nas regiões Central, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste, Oeste, Sul/Sudoeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Vale do Rio Doce.