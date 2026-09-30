Flávio Bolsonaro voltará a Minas e estará em Montes Claros sexta-feira

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) virá a Minas Gerais no penúltimo dia de campanha antes do primeiro turno. Na tarde de sexta-feira (2/10), ele vai cumprir agenda em Montes Claros, no Norte de Minas, onde participará de carreata e de concentração ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em evento denominado "Bloquinho do Nikolas".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A visita do representante do PL à Presidência ao estado na reta final da campanha para o primeiro turno mostra a disputa acirrada entre Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo eleitorado mineiro. Minas Gerais tem 16,3 milhões de eleitores, o equivalente a 10,32% do eleitorado brasileiro, e acumula um histórico de resultados alinhados ao desfecho nacional.

Lula também visitou Montes Claros na campanha do primeiro turno. Ele esteve no município em 17 de setembro, quando participou de carreata e de um comício no Bairro Maracanã (Região Sudoeste da cidade).

A visita do presidenciável do PL a Montes Claros foi confirmada na tarde desta quarta-feira (30/9) por Nikolas Ferreira, em contato com o candidato a deputado estadual Samuel Caires (PL), vereador em Janaúba (na mesma região do estado). Na fala dirigida a Samuel, o deputado federal afirma que Flávio Bolsonaro ligou para ele nesta quarta-feira e confirmou a viagem a Minas no penúltimo dia de campanha antes da votação do primeiro turno, marcada para o próximo domingo (4/10).

Flávio Bolsonaro também será acompanhado pelo candidato do PL ao governo de Minas, Flávio Roscoe, e pelo deputado federal Domingos Sávio (PL), candidato ao Senado.

Conforme a programação divulgada, o candidato à Presidência da República pelo PL desembarcará no aeroporto local às 17h. Flávio Bolsonaro seguirá em carreata, junto com Roscoe, Nikolas e Domingos Sávio, até a Avenida Sanitária, na Região Central da cidade, onde haverá a concentração do "Bloquinho do Nikolas". Na mesma avenida também funcionam comitês eleitorais de Nikolas e do deputado federal Marcelo Freitas, presidente estadual do União Brasil, que apoia Flávio.

O senador visita Montes Claros na sua quarta passagem pelo estado desde o início da campanha eleitoral. Em 24 de agosto, acompanhado por Nikolas, Roscoe e Sávio, Flávio cumpriu agendas em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

Antes, o candidato do PL participou de atos de campanha em Belo Horizonte e na região metropolitana, em 17 e 18 de agosto. Em 9 de setembro, ele esteve em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Na passagem por Juiz de Fora, Flávio participou de uma motociata pelas ruas do Centro e realizou um comício no cruzamento das ruas Halfeld e Batista de Oliveira. A escolha da cidade teve caráter simbólico para o bolsonarismo: foi no município que Jair Bolsonaro (PL) sofreu uma facada durante a campanha presidencial de 2018.

Cidade teve virada de Bolsonaro em 2022

No primeiro turno de 2022, Lula saiu vencedor em Montes Claros. Mas, no segundo turno daquela eleição, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) virou a eleição no município. O resultado do segundo turno na cidade-polo do Norte de Minas em 2022 mostrou Jair Bolsonaro à frente com 116.755 votos (51,25%) enquanto Lula ficou com 111.080 (48,755). A diferença foi de 5.675 votos.

No primeiro turno, Lula foi vencedor com 103.694 votos (46,53%), ficando com 3.836 votos de vantagem sobre Bolsonaro, que recebeu 99.858 votos (44,986%). A "virada" foi atribuída ao então prefeito Humberto Souto (falecido em fevereiro de 2025), que se empenhou no apoio a Jair no segundo turno.

Atualmente, a cidade é administrada por Guilherme Guimarães (União), que apoia Flávio Bolsonaro.

Por outro lado, o Norte de Minas, que é composto por 89 municípios, sempre foi considerado um "reduto" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que saiu majoritário na região nas três eleições anteriores em que conquistou mandatos para chefiar a Nação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No primeiro turno da disputa de 2022, Lula não saiu vencedor em apenas duas cidades do Norte de Minas: Taiobeiras e Pirapora. No segundo turno daquela eleição, ele não ganhou a disputa em quatro cidades norte-mineiras: Montes Claros, Pirapora, Taiobeiras e Vargem Grande do Rio Pardo.