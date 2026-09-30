Lula diz que dinheiro pedido por Flávio Bolsonaro a Vorcaro bancava Eduardo nos EUA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (30/9) que o dinheiro arrecadado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) era na verdade para sustentar o ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O caso ao qual Lula se refere ficou conhecido como "Dark Horse", nome do filme. Em maio, o site The Intercept Brasil revelou um áudio em que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal adversário de Lula na eleição presidencial, pede dinheiro a Vorcaro para concluir o filme.

A Polícia Federal desconfia que os recursos tenham bancado despesas de Eduardo nos EUA.

A revelação do áudio marcou um dos momentos de maior desgaste da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, que depois se recuperou nas pesquisas de intenção de voto. Lula e seu grupo político buscam reeditar o desgaste do adversário com as declarações sobre o tema.

"Aquele famoso dinheiro do filme é o dinheiro que ele pegava do Vorcaro para poder mandar para a sobrevivência do Eduardo lá", declarou o petista. Lula também disse que Eduardo Bolsonaro, filho de Jair e irmão de Flávio, conspira contra o Brasil. O ex-deputado mora nos Estados Unidos desde o ano passado, onde trabalha para jogar o governo Trump contra a gestão Lula.

Parte dos cerca de R$ 61 milhões que Vorcaro teria pago teriam ido para o fundo Havengate, nos Estados Unidos. O fundo é administrado por Paulo Calixto, aliado de Eduardo Bolsonaro. Os integrantes da família Bolsonaro negam irregularidades.

Lula falou sobre os adversários enquanto criticava as tentativas de interferência estrangeira em eleições por meio da internet, quando ligou o assunto à família Bolsonaro.

O petista também fez críticas a outro político adversário, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Influente nas redes sociais, Nikolas foi acusado por Lula de espalhar notícias falsas.

"Tem um tal de deputado Nikolas, que eu nem conheço, que é um imbecil de marca maior. Passa o tempo inteiro fazendo fake news sem se preocupar com a educação que está passando para a juventude", declarou.

Lula deu as declarações no gramado do Palácio da Alvorada, onde foi entrevistado por quatro influenciadores digitais simpáticos ao seu projeto político. O político tem buscado falar com personalidades das redes sociais para atingir o público jovem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O petista enfrenta uma campanha eleitoral acirrada. Pesquisa Quaest divulgada na segunda-feira (28/9) mostrou Lula com 39% das intenções de voto para o primeiro turno, contra 34% de Flávio Bolsonaro. Os dois aparecem numericamente empatados com 42% na simulação de segundo turno. A margem de erro é de dois pontos percentuais.