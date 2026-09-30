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ELEIÇÕES 2026

Kaio Jorge declara apoio a candidata do PL, mas não ao próprio pai

Jorge Ramos é candidato a deputado federal pelo Avante e não recebeu apoio público do filho

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
30/09/2026 17:25

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Jorge Ramos ao lado do filho, o atacante Kaio Jorge
Jorge Ramos ao lado do filho, o atacante Kaio Jorge crédito: Reprodução/Instagram

O atacante do Cruzeiro Kaio Jorge apareceu ao lado da deputada estadual Amanda Teixeira Dias (PL) em um post nessa quarta-feira (30/9), declarando apoio a ela na disputa pela reeleição. O jogador, por outro lado, não tem feito campanha para o próprio pai, que é candidato a deputado federal.

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“Meu voto este ano vai ficar com ela. Já conheço o trabalho dela há um bom tempo, é minha amiga também, então queria pedir esse voto de confiança pra vocês, pessoal de Belo Horizonte, que possam voltar nela”, pediu o camisa 9 celeste.

No vídeo, Amanda, que é cruzeirense, disse que “a maior torcida é por Minas Gerais” e pediu o apoio de torcedores de diferentes clubes.

Pai escanteado

Natural de Montes Claros, no Norte do estado, Jorge Ramos se lançou candidato em Minas pelo Avante. No registro da candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele se identificou como “Pai do Kaio Jorge”.

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A campanha tem usado imagens do atacante e associações ao Cruzeiro, mas Kaio nunca apareceu pedindo apoio ao pai.

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A reportagem procurou Jorge Ramos, que não quis se posicionar. Em julho, ele disse ao Estado de Minas que esperava ajuda do filho, mas não sabia até que ponto o atacante iria se envolver: “Ele sempre está comigo. Não sei se vai estar no palanque, mas deve dar uma força sim”.

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