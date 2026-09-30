PF avalia abrir inquérito ao ver indícios de ataques religiosos após pedido de Dino

A Polícia Federal (PF) avalia abrir um inquérito para investigar ataques contra imagens religiosas registrados em diferentes regiões do país, após pedido do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). Uma análise inicial da corporação identificou indícios que justificam o avanço da apuração, e a expectativa é que a instauração do procedimento seja definida ainda nesta quarta-feira (30/9).

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Ao pedir a investigação, Dino citou uma série de episódios ocorridos entre março e setembro deste ano que, segundo o ministro, apontam para uma “onda de ataques” contra imagens e símbolos religiosos pelo país.

Os casos reunidos pelo ministro envolvem episódios de vandalismo e destruição de imagens de diferentes santos católicos, além de ataques contra orixás e símbolos ligados à Umbanda. A avaliação é de que a quantidade de ocorrências e a distribuição dos casos por diferentes estados justificam uma apuração mais ampla.

A análise preliminar feita pela PF ocorreu a partir do material encaminhado após o pedido de Dino. A corporação identificou elementos para aprofundar a apuração e agora avalia a formalização do inquérito.

Caso o procedimento seja instaurado, caberá à Polícia Federal avançar sobre os episódios citados pelo ministro e verificar, entre outros pontos, as circunstâncias dos ataques, a autoria dos atos e se há alguma relação entre as ocorrências registradas em diferentes partes do país.

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O movimento ocorre em meio ao debate sobre intolerância religiosa que ganhou espaço no Judiciário nas últimas semanas. No STF, Dino tem tratado do tema também em decisões relacionadas à circulação de conteúdos envolvendo símbolos religiosos e à proteção da liberdade de crença.