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O que diz a legislação brasileira sobre liberdade de culto e intolerância

Constituição garante liberdade de expressão religiosa, mas impõe limites contra ofensas; juristas detalham os critérios legais vigentes

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Repórter
29/09/2026 21:48

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O que diz a legislação brasileira sobre liberdade de culto e intolerância
Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em ato de campanha onde imagem de Nossa Senhora Aparecida é exibida, reacendendo debate sobre uso religioso na política crédito: Reprodução/G1

A recente viralização nas redes sociais de um vídeo de 2023 em que o pastor Lucinho Barreto, da Igreja Batista da Lagoinha, critica a devoção a Nossa Senhora reacendeu o debate sobre os limites entre a liberdade de culto e a intolerância religiosa no Brasil. A legislação brasileira protege o direito à crença e à sua manifestação, mas também estabelece punições claras para discursos de ódio e ataques a outras religiões.

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Entender o que a lei determina é fundamental para diferenciar a expressão de uma fé do cometimento de um crime. As garantias e os limites estão previstos tanto na Constituição Federal quanto no Código Penal, que visam assegurar a convivência pacífica em um estado laico.

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O que diz a Constituição sobre liberdade religiosa?

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 5º, inciso VI, que a liberdade de consciência e de crença é inviolável. Isso garante o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção aos locais de culto e suas liturgias, sendo o Brasil um país laico, ou seja, sem uma religião oficial.

Essa proteção significa que toda pessoa tem o direito de escolher, mudar ou não ter uma religião. Além disso, o poder público não pode privilegiar ou embaraçar o funcionamento de nenhuma organização religiosa. A liberdade de crença é um direito fundamental de todos os cidadãos.

Qual a diferença entre liberdade de expressão e crime?

A liberdade de expressão não é um direito absoluto e encontra limites quando ofende a dignidade ou a fé de outra pessoa. Criticar dogmas ou pontos de uma doutrina é parte do debate de ideias, mas o ataque desrespeitoso, o escárnio e a humilhação podem ser enquadrados como crime de intolerância religiosa.

Além do Código Penal, a Lei nº 7.716/1989, que define os crimes resultantes de preconceito, também abrange a discriminação religiosa. Já o Código Penal, em seu artigo 208, tipifica o crime de ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. A pena prevista é de detenção de um mês a um ano, ou multa. Se houver emprego de violência, a pena é aumentada.

O que pode ser considerado crime de intolerância religiosa?

A legislação visa proteger a dignidade do fiel e o respeito aos ritos sagrados. Configuram crime as seguintes práticas:

  • Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa;

  • Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso;

  • Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso.

Como denunciar casos de intolerância religiosa?

Qualquer pessoa que se sinta vítima ou testemunhe um ato de intolerância religiosa pode e deve denunciar. Existem canais específicos para registrar a ocorrência e buscar a responsabilização dos autores. O processo pode ser iniciado de diferentes formas, e reunir provas é essencial.

  1. Delegacia de Polícia: O primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima, que pode ser uma especializada em crimes raciais e delitos de intolerância, se houver na sua cidade.

  2. Ministério Público: O órgão é responsável por defender os direitos dos cidadãos e pode ser acionado para iniciar uma investigação criminal.

  3. Disque 100: O serviço do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania recebe denúncias de violações de direitos humanos, incluindo intolerância religiosa, de forma anônima e gratuita.

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  4. Provas: É fundamental reunir evidências como vídeos, fotos, capturas de tela e nomes de testemunhas para fortalecer a denúncia.

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