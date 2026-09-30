Eduardo Bolsonaro promete 'limpeza' no Itamaraty: ‘Já estou olhando isso’

O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) garantiu que o Ministério de Relações Exteriores (MRE) terá uma "limpa" em caso de vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República.

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Eduardo, filho "03" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), reagiu a mensagens vazadas pelo site "Metrópoles" que mostram que a embaixada brasileira em Madri, na Espanha, ajudou na mudança de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para a capital em 2025.

"Em 2027 ocorrerá uma limpeza no Itamaraty, eu já estou olhando isso de perto. O MRE deixará de proteger o Hamas e os filhos corruptos de Lula para ser um órgão que honre a história do Barão do Rio Branco e sirva ao povo brasileiro", disse o deputado cassado.

Ele gravou um vídeo criticando servidores do MRE por supostamente boicotarem o governo Jair Bolsonaro e apoiarem Lula, o que seria contraditório ao princípio de atuação técnica da pasta.

"Um dos primeiros a ser depostos será o embaixador da Espanha", prometeu Eduardo. Ele disse estar estudando os funcionários do Itamaraty para fazer uma ampla reforma em um eventual governo do irmão.

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Eduardo Bolsonaro também defendeu que os cargos de embaixador não sejam ocupados necessariamente por diplomatas de carreira: "Diversas embaixadas precisam de um embaixador de perfil empresário, aumentar o comércio, melhorar a vida do brasileiro, servir ao público."

