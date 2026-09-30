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CASO ANA CLARA

Camila Pitanga grava vídeo sobre elo de Flávio Bolsonaro com PM acusado de matar criança

Em vídeo, atriz narra o caso da menina Ana Clara, morta em 2021; senador era advogado do policial acusado, cujo julgamento nunca aconteceu

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AC
Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
30/09/2026 16:46 - atualizado em 30/09/2026 16:47

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Camila Pitanga grava vídeo sobre elo de Flávio Bolsonaro com PM acusado de matar criança
Camila Pitanga narra em vídeo detalhes sobre a ligação de Flávio Bolsonaro com policial acusado de matar criança crédito: Reprodução/Instagram @revelando.brasil

A atriz Camila Pitanga gravou um vídeo em que expõe a relação entre o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro e um policial militar acusado de matar uma criança, de apenas 5 anos, em 2021. O caso aconteceu em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O material faz parte do terceiro episódio da série "Revelando", intitulado "O julgamento que nunca aconteceu", e foi divulgado nesta quarta-feira (30/9) e está em alta nas redes sociais.

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Na produção, a atriz narra a história de Ana Clara Gomes Machado, morta por dois disparos de fuzil enquanto brincava na porta de casa, no Bairro de Pendotiba. O caso, que até hoje não foi julgado, teve o senador Flávio Bolsonaro como advogado de defesa do policial acusado, o cabo Bruno Delaroli.

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O vídeo detalha a cronologia dos fatos, desde o dia da morte da menina até a paralisação do processo judicial. A entrada de Flávio Bolsonaro na defesa do policial militar, como ressalta Pitanga durante a narração, coincidiu com a suspensão do julgamento, que estava prestes a ocorrer.

O episódio ainda traz uma entrevista com a mãe de Ana Clara e destaca que, apesar das evidências apontadas pela investigação da Polícia Civil, a ação penal contra o cabo Bruno Delaroli não avançou. A família da vítima aguarda uma definição sobre o julgamento há mais de cinco anos. A atuação do parlamentar como advogado gerou questionamentos na época e volta a ser tema de debate com a nova exposição feita pela atriz. Até o momento, o julgamento do policial militar não tem data para acontecer.

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*Estagiária sob supervisão da subedtora Regina Werneck

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