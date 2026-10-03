Atlas: Lula tem 47% dos votos válidos, e Flávio, 44,1%, no primeiro turno

Às vésperas do primeiro turno das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada neste sábado (3/10). Lula registra 47% dos votos válidos, contra 44,1% de Flávio, uma diferença de 2,9 pontos percentuais.

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Renan Santos (Missão) possui 4,6% dos votos válidos, enquanto Augusto Cury (Avante) tem 2,1%, e Ronaldo Caiado (PSD), 1,4%. Os demais candidatos somam 0,9%.

A margem de erro da pesquisa é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento ouviu 4.945 eleitores de todo o país entre 27 de setembro e 2 de outubro.

Considerando os votos totais, que incluem brancos, nulos e eleitores que não indicaram candidato, Lula registra 46,7% das intenções de voto, enquanto Flávio aparece com 43,8%.

Na pesquisa anterior, divulgada em 29 de setembro, Lula tinha 45,3% das intenções de voto totais, enquanto Flávio Bolsonaro aparecia com 42,2%. Na nova pesquisa, o petista registra 46,7%, alta de 1,4 ponto percentual em relação ao levantamento anterior.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o petista aparece com 50,1% dos votos válidos, contra 49,9% do senador. A diferença é de 0,2 ponto percentual, dentro da margem de erro de um ponto percentual da pesquisa, o que caracteriza empate técnico.

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Na apuração dos votos válidos, não são considerados os votos brancos e nulos nem as pessoas que não declararam preferência por nenhum candidato. Esse é o critério adotado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da eleição.