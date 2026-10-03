Flávio Bolsonaro fecha campanha do 1° turno em carreata em frente a igreja católica

FOLHAPRESS - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fechou a campanha do primeiro turno das eleições presidenciais na tarde deste sábado (3/10) em uma carreata na zona oeste do Rio de Janeiro.



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O ponto final da agenda foi a Praça da Fé, em Bangu, onde há uma igreja católica. Uma missa ocorria no local quando os apoiadores de Flávio ocuparam a praça.

A igreja fechou as portas com os fiéis dentro para o término das atividades religiosas, enquanto os simpatizantes do senador agitavam bandeiras e dançavam ao som de jingles do lado de fora.

A religião católica foi tema sensível para Flávio no primeiro turno após a disseminação de notícia falsa de que ele apoiaria a retirada do título de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida.

O senador deixou a carreata sem falar com a imprensa. Ele esteve no alto de um carro de som com aliados locais, incluindo o candidato do PL a governador do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, que é presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

Flávio e os apoiadores percorreram um trajeto de 13 km entre os bairros de Campo Grande e Bangu.

Ao lado da Praça da Fé, há um comitê do petista Adilson Pires, candidato a deputado estadual. Antes da chegada de Flávio, apoiadores de Pires gritaram contra o senador, chamando-o de "ladrão", e disseram que o lugar dele seria a prisão.

Um grupo bolsonarista se aproximou, respondendo às provocações, mas foi afastado em sequência, sem registro de agressões físicas.

Críticas a Lula

Em entrevista antes da carreata, Douglas Ruas disse ter expectativa de chegar na frente na disputa estadual deste domingo (4/10). Ele aparece nas pesquisas de intenção de voto atrás do ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD), apoiado pelo presidente Lula (PT).

O candidato a governador do PL fez críticas a Lula, a quem chamou de "produto vencido", e disse que o "sistema" tem tentado interferir nas eleições sempre a favor dos aliados do petista, incluindo Paes. A fala ocorreu após Ruas ser questionado sobre o também candidato ao governo estadual Anthony Garotinho (Republicanos).

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Na sexta-feira (2/10), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que os votos em Garotinho sejam considerados nulos. Aliados de Paes avaliam que a medida poderá beneficiar Paes.