Quaest aponta empate técnico na disputa pelo Senado em Minas
Levantamento feito entre os dias 2 e 3 aponta disputa embolada entre os quatro candidatos mais bem colocados
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Pesquisa Quaest divulgada neste sábado (3/10) mostra que a disputa pelo Senado em Minas Gerais está tecnicamente empatada, dentro da margem de erro, entre Domingos Sávio (PL), Carlos Viana (PSD), Marília Campos (PT) e Aécio Neves (PSDB).
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Sávio aparece numericamente em primeiro lugar com 20% dos votos válidos, que exclui os brancos e nulos. Viana e Marília aparecem em segundo com 18% dos votos; na sequência, Aécio com 17%. Nas eleições deste ano, serão escolhidos dois senadores.
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O levantamento ouviu 3.204 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-06889/2026.
Pesquisa estimulada - votos válidos
Domingos Sávio (PL): 22%
Carlos Viana (PSD): 18%
Marília Campos (PT): 18%
Aécio Neves (PSDB): 17%
Marcelo Aro (PP): 10%
Marco Antônio Superman (Novo): 9%
Áurea Carolina (PSOL): 6%
Ana Luiza do MLB (UP): 0%
Arcanjo Pimenta (MDB): 0%
Carlin Moura (Avante): 0%
Fidélis Alcântara (UP): 0%
Jordano Metalúrgico (PSTU): 0%
Juiz Ramon Moreira (DC): 0%
Manoel Carvalho (MDB): 0%
Tião Pessoa (PCO): 0%
Victória Mello Vic (PSTU): 0%
Resultado agregado (1ª e 2ª vaga), incluindo brancos e nulos
Domingos Sávio (PL): 16% (eram 14% em 29 de setembro)
Carlos Viana (PSD): 15% (eram 12%)
Marília Campos (PT): 14% (eram 13%)
Aécio Neves (PSDB): 14% (eram 12%)
Marco Antônio Superman (Novo): 7% (eram 4%)
Marcelo Aro (PP): 7% (eram 6%)
Áurea Carolina (PSOL): 5% (eram 4%)
Ana Luiza do MLB (UP): 0% (era 0%)
Arcanjo Pimenta (MDB): 0% (era 0%)
Carlin Moura (Avante): 0% (era 0%)
Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 0%)
Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)
Juiz Ramon Moreira (DC): 0% (era 0%)
Manoel Carvalho (MDB): 0% (era 0%)
Tião Pessoa (PCO): 0% (era 0%)
Victória Mello Vic (PSTU): 0% (era 0%)
Indecisos: 4% (eram 18%)
Branco/ Nulo/ Não vai votar: 18% (eram 17%)
Voto para 1ª vaga
Marília Campos (PT): 20% (eram 19% em 29 de setembro)
Domingos Sávio (PL): 19% (eram 11%)
Carlos Viana (PSD): 16% (eram 14%)
Aécio Neves (PSDB): 14% (eram 15%)
Marcelo Aro (PP): 7% (eram 7%)
Marco Antônio Superman (Novo): 5% (eram 3%)
Áurea Carolina (PSOL): 2% (eram 2%)
Ana Luiza do MLB (UP): 0% (era 0%)
Arcanjo Pimenta (MDB): 0% (era 0%)
Carlin Moura (Avante): 0% (era 0%)
Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 0%)
Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)
Juiz Ramon Moreira (DC): 0% (era 0%)
Manoel Carvalho (MDB): 0% (era 0%)
Tião Pessoa (PCO): 0% (era 0%)
Victória Mello Vic (PSTU): 0% (era 0%)
Indecisos: 2% (eram 16%)
Branco/ Nulo/ Não vai votar: 15% (eram 13%)
Voto para 2ª vaga
Domingos Sávio (PL): 13% (eram 16% em 29 de setembro)
Carlos Viana (PSD): 13% (eram 10%)
Aécio Neves (PSDB): 12% (eram 9%)
Marco Antônio Superman (Novo): 10% (eram 6%)
Áurea Carolina (PSOL): 9% (eram 6%)
Marília Campos (PT): 8% (eram 6%)
Marcelo Aro (PP): 7% (eram 5%)
Ana Luiza do MLB (UP): 0% (era 0%)
Arcanjo Pimenta (MDB): 0% (era 0%)
Carlin Moura (Avante): 0% (era 0%)
Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 0%)
Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)
Juiz Ramon Moreira (DC): 0% (era 0%)
Manoel Carvalho (MDB): 0% (era 0%)
Tião Pessoa (PCO): 0% (era 0%)
Victória Mello Vic (PSTU): 0% (era 0%)
Indecisos: 7% (eram 22%)
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Branco/ Nulo/ Não vai votar: 21% (eram 20%)