Quaest aponta empate técnico na disputa pelo Senado em Minas

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Pesquisa Quaest divulgada neste sábado (3/10) mostra que a disputa pelo Senado em Minas Gerais está tecnicamente empatada, dentro da margem de erro, entre Domingos Sávio (PL), Carlos Viana (PSD), Marília Campos (PT) e Aécio Neves (PSDB).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Sávio aparece numericamente em primeiro lugar com 20% dos votos válidos, que exclui os brancos e nulos. Viana e Marília aparecem em segundo com 18% dos votos; na sequência, Aécio com 17%. Nas eleições deste ano, serão escolhidos dois senadores.

O levantamento ouviu 3.204 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-06889/2026.

Pesquisa estimulada - votos válidos

Domingos Sávio (PL): 22%

Carlos Viana (PSD): 18%

Marília Campos (PT): 18%

Aécio Neves (PSDB): 17%

Marcelo Aro (PP): 10%

Marco Antônio Superman (Novo): 9%

Áurea Carolina (PSOL): 6%

Ana Luiza do MLB (UP): 0%

Arcanjo Pimenta (MDB): 0%

Carlin Moura (Avante): 0%

Fidélis Alcântara (UP): 0%

Jordano Metalúrgico (PSTU): 0%

Juiz Ramon Moreira (DC): 0%

Manoel Carvalho (MDB): 0%

Tião Pessoa (PCO): 0%

Victória Mello Vic (PSTU): 0%

Resultado agregado (1ª e 2ª vaga), incluindo brancos e nulos

Domingos Sávio (PL): 16% (eram 14% em 29 de setembro)

Carlos Viana (PSD): 15% (eram 12%)

Marília Campos (PT): 14% (eram 13%)

Aécio Neves (PSDB): 14% (eram 12%)

Marco Antônio Superman (Novo): 7% (eram 4%)

Marcelo Aro (PP): 7% (eram 6%)

Áurea Carolina (PSOL): 5% (eram 4%)

Ana Luiza do MLB (UP): 0% (era 0%)

Arcanjo Pimenta (MDB): 0% (era 0%)

Carlin Moura (Avante): 0% (era 0%)

Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 0%)

Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)

Juiz Ramon Moreira (DC): 0% (era 0%)

Manoel Carvalho (MDB): 0% (era 0%)

Tião Pessoa (PCO): 0% (era 0%)

Victória Mello Vic (PSTU): 0% (era 0%)

Indecisos: 4% (eram 18%)

Branco/ Nulo/ Não vai votar: 18% (eram 17%)

Voto para 1ª vaga

Marília Campos (PT): 20% (eram 19% em 29 de setembro)

Domingos Sávio (PL): 19% (eram 11%)

Carlos Viana (PSD): 16% (eram 14%)

Aécio Neves (PSDB): 14% (eram 15%)

Marcelo Aro (PP): 7% (eram 7%)

Marco Antônio Superman (Novo): 5% (eram 3%)

Áurea Carolina (PSOL): 2% (eram 2%)

Ana Luiza do MLB (UP): 0% (era 0%)

Arcanjo Pimenta (MDB): 0% (era 0%)

Carlin Moura (Avante): 0% (era 0%)

Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 0%)

Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)

Juiz Ramon Moreira (DC): 0% (era 0%)

Manoel Carvalho (MDB): 0% (era 0%)

Tião Pessoa (PCO): 0% (era 0%)

Victória Mello Vic (PSTU): 0% (era 0%)

Indecisos: 2% (eram 16%)

Branco/ Nulo/ Não vai votar: 15% (eram 13%)

Voto para 2ª vaga

Domingos Sávio (PL): 13% (eram 16% em 29 de setembro)

Carlos Viana (PSD): 13% (eram 10%)

Aécio Neves (PSDB): 12% (eram 9%)

Marco Antônio Superman (Novo): 10% (eram 6%)

Áurea Carolina (PSOL): 9% (eram 6%)

Marília Campos (PT): 8% (eram 6%)

Marcelo Aro (PP): 7% (eram 5%)

Ana Luiza do MLB (UP): 0% (era 0%)

Arcanjo Pimenta (MDB): 0% (era 0%)

Carlin Moura (Avante): 0% (era 0%)

Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 0%)

Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)

Juiz Ramon Moreira (DC): 0% (era 0%)

Manoel Carvalho (MDB): 0% (era 0%)

Tião Pessoa (PCO): 0% (era 0%)

Victória Mello Vic (PSTU): 0% (era 0%)

Indecisos: 7% (eram 22%)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Branco/ Nulo/ Não vai votar: 21% (eram 20%)