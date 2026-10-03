Quaest aponta Cleitinho eleito no primeiro turno com 54% dos votos válidos

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Pesquisa Quaest divulgada neste sábado (3/10) mostra o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) eleito no primeiro turno para o governo de Minas. Ele lidera o levantamento com 54% das intenções de votos válidos. Em seguida, aparecem Patrus Ananias (PT), com 23%, e Alexandre Kalil (PDT), com 10%.



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Os indecisos somam 4% e os votos nulos, brancos e não sabem 3%.

Os votos válidos excluem os branco e votos nulos. Para vencer no 1º turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.

Em um possível segundo turno, Cleitinho teria 53% e Patrus 22%.





Votos válidos

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 54%

Patrus Ananias (PT): 23%

Alexandre Kalil (PDT): 10%

Flávio Roscoe (PL): 6%

Mateus Simões (PSD): 4%

Gabriel (MDB): 2%

Ben Mendes (Missão): 1%

Henrique Áreas (PCO): 0%

Indira Xavier (UP): 0%

Professor Túlio Lopes (PCB): 0%

Rafael Duda (PSTU): 0%

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A pesquisa ouviu 3.204 eleitores, entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-06889/2026.