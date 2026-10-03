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ELEIÇÕES 2026

Real Time: Sávio e Viana têm 20% na disputa pelo Senado em Minas

Marília Campos aparece com 19%; pesquisa considera a soma do primeiro e do segundo votos dos eleitores para as duas vagas em disputa

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
03/10/2026 12:00

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Marília Campos, Aécio Neves, Carlos Viana e Domingos Sávio
Os percentuais consideram a consolidação do primeiro e do segundo votos dos entrevistados, reduzidos para 100% crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press e Marcos Vieira/EM/D.A. Press (4)

Domingos Sávio (PL) e Carlos Viana (PSD) aparecem com 20% cada na disputa pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada neste sábado (3/10). Marília Campos (PT) vem na sequência, com 19%. Os percentuais consideram a consolidação do primeiro e do segundo votos dos entrevistados, reduzidos para 100%.

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Aécio Neves (PSDB) e Marcelo Aro (PP) aparecem com 9% cada. Marco Antônio Superman (Novo) registra 8%, e Áurea Carolina (Psol), 7%. Outros candidatos somam 1%. Brancos e nulos são 3%, enquanto 4% não souberam ou não responderam.

Na eleição deste ano, os mineiros podem escolher até dois candidatos ao Senado, já que duas vagas estão em disputa. O levantamento também detalha as respostas dos entrevistados de acordo com a primeira e a segunda opções de voto.

Primeiro voto

Quando considerado apenas o primeiro voto dos entrevistados, Marília Campos aparece com 25%, enquanto Domingos Sávio e Carlos Viana têm 22% cada.

Aécio Neves registra 11%, seguido por Marcelo Aro, com 8%. Áurea Carolina tem 4%, e Marco Antônio Superman, 2%. Outros candidatos somam 1%, brancos e nulos representam 2%, e 3% não souberam ou não responderam.

Segundo voto

No segundo voto, Domingos Sávio tem 19%, e Carlos Viana, 18%. Marco Antônio Superman e Marília Campos aparecem com 13% cada, enquanto Áurea Carolina registra 10%. Marcelo Aro tem 9%, e Aécio Neves, 7%. Outros candidatos somam 2%. Brancos e nulos representam 4%, e 5% não souberam ou não responderam.

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A Real Time Big Data ouviu 2 mil eleitores de Minas Gerais entre 28 de setembro e 2 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o número MG-02255/2026 e foi divulgado neste sábado.

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