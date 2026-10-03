CNT/MDA: Lula tem 47,8% dos votos válidos; Flávio Bolsonaro, 42,1%

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47,8% dos votos válidos na disputa pela Presidência da República, contra 42,1% de Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa CNT/MDA divulgada neste sábado (3/10). Os números são do cenário estimulado de primeiro turno e excluem os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos.

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Na sequência, o escritor Augusto Cury (Avante) aparece com 3,6% dos votos válidos, seguido por Ronaldo Caiado (PSD), com 3,4%. Renan Santos (Missão) tem 1,7%, e Romeu Zema (Novo), 0,9%. Os demais candidatos somam 0,6%.

Nos votos totais, Lula registra 43,1% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 38%. Augusto Cury aparece com 3,2%, e Ronaldo Caiado, com 3%. Renan Santos registra 1,5%, Zema tem 0,8% e os demais candidatos, 0,5%. Nesse cenário, 5% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo, enquanto 4,7% estão indecisos.

Na comparação com a rodada anterior da pesquisa, realizada em setembro, Lula passou de 40% para 43% das intenções de voto no cenário estimulado, enquanto Flávio variou de 30% para 38%. O percentual dos demais candidatos, agrupados no levantamento, passou de 16% para 9%. Brancos e nulos foram de 6% para 5%, e os indecisos, de 8% para 5%.

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A pesquisa CNT/MDA ouviu 2.007 pessoas entre 30 de setembro e 2 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado de forma presencial, em domicílios e pontos de fluxo, e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04756/2026.