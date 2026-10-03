Real Time Big Data: Cleitinho chega a 50% dos votos válidos em Minas

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

Cleitinho Azevedo (Republicanos) chega à véspera do primeiro turno na liderança da disputa pelo governo de Minas Gerais, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada neste sábado (3/10). No cenário estimulado, o candidato tem 45% das intenções de voto, mais que o dobro dos 22% registrados por Patrus Ananias (PT), que aparece em segundo lugar.

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Alexandre Kalil (PDT), Mateus Simões (PSD) e Flávio Roscoe (PL) aparecem empatados, com 6% cada. Gabriel (MDB) tem 3%, enquanto Ben Mendes (Missão) e Indira Xavier (UP) registram 1% cada. Professor Túlio Lopes (PCB), Rafael Duda (PSTU) e Henrique Áreas (PCO) não pontuaram. Brancos e nulos somam 5%, e outros 5% não souberam ou não responderam.

Votos válidos

Quando são considerados apenas os votos válidos, com a exclusão dos brancos, nulos e indecisos, Cleitinho alcança 50%. Patrus tem 24%. Kalil, Simões e Roscoe aparecem com 7% cada, enquanto Gabriel registra 3%. Ben Mendes e Indira Xavier têm 1% cada.

Os votos válidos são o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para calcular o resultado das eleições. Para vencer uma disputa majoritária no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos.

Espontânea

Cleitinho também aparece à frente na pesquisa espontânea, quando os entrevistadores não apresentam previamente os nomes dos candidatos. Nesse cenário, 35% dos eleitores mencionaram espontaneamente o candidato do Republicanos.

Patrus aparece novamente em segundo lugar, com 20%. Kalil tem 5%, enquanto Simões e Roscoe registram 4% cada. Gabriel é citado por 2%. Outros nomes somam 4%. Brancos e nulos representam 6%, e 20% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

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A Real Time Big Data ouviu 2 mil eleitores de Minas Gerais entre 28 de setembro e 2 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada sob o número MG-02255/2026.

