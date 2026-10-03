Confira as pesquisas eleitorais que serão divulgadas neste sábado (3/10)

A véspera do primeiro turno das eleições de 2026 será marcada pela divulgação de uma série de pesquisas que vão medir o cenário eleitoral na reta final da campanha. Neste sábado (3/10), ao menos sete institutos têm levantamentos previstos sobre a disputa pela Presidência da República, além de novas rodadas sobre as eleições estaduais.

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PoderData, Palver, MDA, AtlasIntel e Futura/Apex têm divulgações programadas entre a manhã e a tarde. No início da noite, será a vez das novas rodadas de Datafolha e Quaest, que também apresentarão dados sobre as disputas pelos governos estaduais na reta final da campanha.

O primeiro levantamento previsto para este sábado é o do PoderData, que já foi divulgado. Segundo o levantamento, Lula tem 45% dos votos válidos no 1º turno e Flávio 43%. Registrada sob o número BR-03519/2026, a pesquisa ouviu eleitores entre 30 de setembro e 2 de outubro.

Pela manhã também está prevista a divulgação da Palver. O levantamento, registrado sob o número BR-00198/2026, realizou entrevistas entre 30 de setembro e 3 de outubro. A pesquisa da MDA deve ser divulgada a partir das 10h. Registrado sob o número BR-04756/2026, o levantamento foi realizado entre 29 de setembro e 2 de outubro.

Na parte da tarde, a AtlasIntel deve apresentar seus números a partir das 14h. A pesquisa, registrada sob o número BR-00999/2026, ouviu eleitores entre 27 de setembro e 2 de outubro. A Futura/Apex tem divulgação prevista a partir das 16h. O levantamento, registrado sob o número BR-02431/2026, realizou entrevistas entre 29 de setembro e 3 de outubro.

No início da noite, serão conhecidos os últimos números de Quaest e Datafolha antes da votação. A Quaest tem divulgação prevista após as 18h. Registrado sob o número BR-02197/2026, o levantamento realizou o trabalho de campo entre os dias 2 e 3 de outubro.

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Já o Datafolha deve divulgar a nova rodada a partir das 18h45. A pesquisa está registrada sob o número BR-01708/2026 e prevê 4.006 entrevistas realizadas neste sábado.

