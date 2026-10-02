Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro pode ganhar no 1º turno? Entenda o cenário eleitoral

Desde 1989, apenas um presidente conseguiu o feito histórico; veja o que é preciso para uma vitória já no primeiro turno das eleições 2026

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
02/10/2026 15:27 - atualizado em 02/10/2026 15:43

compartilhe

×
Flávio Bolsonaro pode ganhar no 1º turno? Entenda o cenário eleitoral
Eleitores de Flávio Bolsonaro acreditam na possibilidade de eleição em primeiro turno para o pleito de 2026 crédito: Reprodução / Platobr

Com a proximidade do primeiro turno das eleições 2026, eleitores do Candidato Flávio Bolsonaro (PL) levantam a possibilidade dele ganhar no primeiro turno. A possibilidade de uma vitória já no primeiro turno nas eleições presidenciais de 2026 levanta um debate sobre um feito raro na política brasileira. Analisar o histórico eleitoral do país revela o tamanho do desafio que qualquer candidato enfrenta para conseguir encerrar a disputa logo na primeira votação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Desde a retomada das eleições diretas para presidente, em 1989, apenas Fernando Henrique Cardoso conseguiu ser eleito sem a necessidade de um segundo turno, feito que ele alcançou em 1994 e 1998. O fato mostra como o cenário político fragmentado e a diversidade de candidaturas costumam dividir os votos, tornando a maioria absoluta uma meta bastante difícil de ser alcançada.

Leia Mais

O que é preciso para vencer no primeiro turno?

Para que um candidato vença a eleição presidencial no primeiro turno, é necessário obter mais da metade dos votos válidos. Isso significa que o candidato precisa conquistar 50% mais um dos votos, excluindo-se os brancos e nulos da contagem total. Essa regra está prevista na Constituição Federal e busca garantir que o eleito tenha legitimidade e um forte apoio popular.

Leia Mais

Quando nenhum dos concorrentes atinge essa marca, os dois mais votados avançam para o segundo turno. Nesta nova fase, o eleitorado decide entre as duas opções restantes, e vence aquele que obtiver a maioria simples dos votos válidos. O modelo é adotado para a eleição de presidente, governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

Tópicos relacionados:

eleicoes eleicoes-2026 flavio-bolsonaro primeiro-turno

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay