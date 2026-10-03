Flávio chama mineiros de amigos: "Temos chances de vitória"; VÍDEO
"Estamos sendo recebidos de uma forma maravilhosa. É um mar de gente. Estou acompanhado de amigos, pessoas que vão me ajudar a resgatar o Brasil", declarou o senador em Montes Claros
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, afirmou na noite desta sexta-feira (2/10), em Montes Claros, no Norte de Minas, que conta com os mineiros para ajudá-lo a vencer a eleição. Durante caminhada pela Avenida Sanitária, ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), ele disse que tem “chances reais” de vencer o pleito no primeiro turno.
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“Estamos sendo recebidos de uma forma maravilhosa. É um mar de gente. Estou acompanhado de amigos, pessoas que vão me ajudar a resgatar o Brasil em Minas Gerais. Você, mineiro, que decide a eleição no Brasil, vamos ganhar e libertar o Brasil", disse.
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em Minas Gerais. Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira mostra o petista com 42% das intenções de voto, seis pontos à frente de Flávio Bolsonaro, que tem 36%.
Apesar disso, Flávio diz acreditar que a realidade é outra. "Temos chances reais de vitória no primeiro turno. O povo brasileiro quer mudança. A palavra para Lula é decepção. Ele não vai enganar o povo mais uma vez”, finalizou.
O evento em Montes Claros faz parte do chamado “Bloquinho do Nikolas”, mobilização organizada pelo deputado mineiro na reta final da campanha. A concentração estava prevista para as 18h, mas Flávio e Nikolas chegaram à cidade por volta das 20h40. Os dois desembarcaram no Aeroporto de Montes Claros e seguiram para a região central.
Durante o ato, apoiadores vestidos principalmente de verde e amarelo cantaram músicas em apoio a Flávio e com críticas ao presidente Lula, que também cumpriu agenda de campanha em Minas Gerais nesta sexta-feira. O pestista levou uma multidão às ruas de Belo Horizonte.
Em 2022, Minas Gerais foi o único estado do Sudeste onde Lula venceu Jair Bolsonaro (PL). A diferença foi de 49.650 votos: o petista recebeu 50,2% dos votos válidos, contra 49,8% do então presidente.
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O resultado também expôs divisões regionais. Lula venceu no Campo das Vertentes, Vale do Jequitinhonha, Norte de Minas, Vale do Mucuri e Zona da Mata. Bolsonaro, por sua vez, ganhou em oito dos dez maiores colégios eleitorais mineiros e teve vantagem nas regiões Central, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste, Oeste, Sul/Sudoeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Vale do Rio Doce.