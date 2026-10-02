Após Lula dar 'tchau', apoiadores seguem fazendo festa em BH

Após o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva se despedir dos apoiadores e deixar a caminhada na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (2/10), a festa continuou entre os militantes. Com bandeiras, músicas e gritos de apoio, o público permaneceu reunido mesmo depois da saída do petista.

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Durante o ato, Lula apresentou propostas que pretende levar adiante caso seja reeleito. Entre elas, citou o fim da escala de trabalho 6x1, o combate ao feminicídio e o aumento do salário mínimo.

A mobilização começou na Praça da Liberdade e seguiu pelas ruas da Região Centro-Sul. Lula chegou ao local às 16h58 e participou do ato ao lado da primeira-dama Janja da Silva e de aliados políticos de Minas Gerais.

Durante a caminhada, o presidente foi acompanhado por uma multidão de apoiadores, que seguiram o trajeto com bandeiras e faixas. A chuva, que havia atingido a região antes do início da atividade, deu uma trégua durante o percurso.

Em seu último discurso, o presidente afirmou: "Uma coisa eu digo pra vocês. A gente não vai permitir que negacionistas ganhem as eleições neste país. Um beijo no coração Minas Gerais, um beijo Belo Horizonte. E até dia 4, se Deus quiser. Adeus Belo Horizonte, adeus Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um abraço no coração e que Deus abençoe cada um de vocês e cada um de nós. Um beijo Patrus, um beijo Marília, um beijo Áurea."

Depois da despedida de Lula, às 18h12, parte dos militantes permaneceu no local, mantendo o clima de celebração. A atividade faz parte da reta final da campanha do petista para o primeiro turno, marcado para domingo (4/10).

Em Belo Horizonte, Lula esteve acompanhado de Patrus Ananias (PT), candidato ao governo de Minas, e das candidatas ao Senado Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (Psol), além de candidatos da coligação à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck