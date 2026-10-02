Chuva dá trégua e caminhada de Lula em BH é acompanhada por multidão

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A chuva deu uma trégua durante a caminhada de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Belo Horizonte, e os apoiadores que aguardavam na Praça da Liberdade seguiram em meio à multidão pela Região Centro-Sul da capital mineira nesta sexta (2/10). O ato começou às 16h58, após a chegada do presidente, com quase uma hora de atraso, e terminou às 18h12.

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Antes do início da mobilização, a chuva havia atingido a cidade e levado parte dos apoiadores a buscar abrigo. Com a redução da intensidade, os militantes voltaram a ocupar as ruas e acompanharam Lula durante o percurso.

A concentração reuniu bandeiras, faixas e camisetas vermelhas. Ao lado de Lula estavam a primeira-dama Janja da Silva e aliados da campanha em Minas.

A caminhada faz parte da agenda do petista na reta final da campanha para o primeiro turno, marcado para este domingo (4/10). Em Belo Horizonte, Lula está acompanhado de Patrus Ananias (PT), candidato ao governo de Minas, e das candidatas ao Senado Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (Psol).

O ato também contou com candidatos da coligação “Pra Minas Gerais Voltar a Sonhar” à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa de Minas (ALMG).

A passagem pela capital mineira ocorre dois dias depois de Lula cancelar um comício em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, devido às condições climáticas que impediram sua chegada à cidade.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck