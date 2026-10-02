Assine
overlay
Início Política
CAMPANHA ELEITORAL

'Lula foi o primeiro que viu os pobres com dignidade', diz apoiadora

Pernambucana de 20 anos, Débora Juliane está na concentração do ato em BH e votará no petista pela segunda vez

Publicidade
Carregando...
Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
02/10/2026 17:59

compartilhe

×
Natural de Jatobá, no interior de Pernambuco, ela mora na capital mineira há um ano e meio, é estudante de Biblioteconomia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e votará no petista pela segunda vez
Natural de Jatobá, no interior de Pernambuco, ela mora na capital mineira há um ano e meio, é estudante de Biblioteconomia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e votará no petista pela segunda vez crédito: Larissa Leone/EM/DA.Press

"Lula foi o primeiro que viu os pobres com dignidade", diz Débora Juliane da Silva Souza, de 20 anos, enquanto aguardava o início do ato de campanha do petista na Praça da Liberdade, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (2/10). O evento começou com quase uma hora de atraso. Natural de Jatobá, no interior de Pernambuco, ela mora na capital mineira há um ano e meio, é estudante de biblioteconomia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e votará no petista pela segunda vez.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para Débora, a relação com o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está ligada à história de Pernambuco e às dificuldades enfrentadas pela população do estado.

Leia Mais

"O meu estado, no geral, tem uma relação muito afetuosa com o Lula, porque as pessoas, tanto da minha região quanto do estado, passaram por muita pobreza e muitas questões sociais que afetavam aquele povo, a seca e tudo isso", afirma.

"Não passei por muitas situações, mas a minha família e outras pessoas passaram por muita coisa difícil, uma realidade muito complicada", relata.

Débora também afirma que considera Lula um candidato que ainda defende pessoas em situação de vulnerabilidade. Segundo ela, esse é um dos motivos para votar novamente no petista.

"Hoje, ele ainda é essa pessoa que defende as pessoas mais necessitadas e acredito que seja o candidato atualmente que mais tenha propostas para todos os públicos que precisam", diz.

Ato em BH

Com bandeiras e faixas, os militantes esperaram o petista, que chegou com quase uma hora de atraso. O ato faz parte da agenda de Lula na reta final da campanha para o primeiro turno, marcado para domingo (4/10).

Na capital mineira, o presidente participa da mobilização ao lado de Patrus Ananias (PT), candidato ao governo de Minas, Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (Psol), candidatas ao Senado, além de candidatos da coligação à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

Tópicos relacionados:

ato bh eleicoes-2026 lula pracadaliberdade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay