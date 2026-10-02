'Lula foi o primeiro que viu os pobres com dignidade', diz apoiadora

"Lula foi o primeiro que viu os pobres com dignidade", diz Débora Juliane da Silva Souza, de 20 anos, enquanto aguardava o início do ato de campanha do petista na Praça da Liberdade, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (2/10). O evento começou com quase uma hora de atraso. Natural de Jatobá, no interior de Pernambuco, ela mora na capital mineira há um ano e meio, é estudante de biblioteconomia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e votará no petista pela segunda vez.

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Para Débora, a relação com o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está ligada à história de Pernambuco e às dificuldades enfrentadas pela população do estado.

"O meu estado, no geral, tem uma relação muito afetuosa com o Lula, porque as pessoas, tanto da minha região quanto do estado, passaram por muita pobreza e muitas questões sociais que afetavam aquele povo, a seca e tudo isso", afirma.

"Não passei por muitas situações, mas a minha família e outras pessoas passaram por muita coisa difícil, uma realidade muito complicada", relata.

Débora também afirma que considera Lula um candidato que ainda defende pessoas em situação de vulnerabilidade. Segundo ela, esse é um dos motivos para votar novamente no petista.

"Hoje, ele ainda é essa pessoa que defende as pessoas mais necessitadas e acredito que seja o candidato atualmente que mais tenha propostas para todos os públicos que precisam", diz.

Ato em BH

Com bandeiras e faixas, os militantes esperaram o petista, que chegou com quase uma hora de atraso. O ato faz parte da agenda de Lula na reta final da campanha para o primeiro turno, marcado para domingo (4/10).

Na capital mineira, o presidente participa da mobilização ao lado de Patrus Ananias (PT), candidato ao governo de Minas, Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (Psol), candidatas ao Senado, além de candidatos da coligação à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck