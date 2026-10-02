Como instalar o e-Título? Saiba acessar e usar o aplicativo

Com o primeiro turno das eleições gerais de 2026 marcado para este domingo, 4 de outubro, e um eventual segundo turno no dia 25, o e-Título se torna uma ferramenta fundamental para o eleitor. O documento digital substitui a versão em papel e, para quem já cadastrou a biometria, serve como documento de identificação oficial com foto na hora de votar. Se você ainda não instalou, não se preocupe: preparamos um guia prático para baixar o app e resolver os problemas mais comuns.

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Novidade em 2026: download liberado no dia da votação

A grande mudança para as eleições de 2026 é que, pela primeira vez, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permitirá o download e a ativação do e-Título inclusive nos dias de votação, em 4 e 25 de outubro. A medida, possível após um reforço na infraestrutura de tecnologia, é uma novidade em relação a pleitos anteriores, quando o serviço era bloqueado na véspera. Apesar da facilidade, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores instalem o aplicativo com antecedência para evitar sobrecarga no sistema e verificar os dados com calma.

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Como instalar o e-Título?

O processo de instalação é rápido e pode ser feito diretamente pelo seu smartphone. Qualquer pessoa com inscrição eleitoral regular consegue acessar o documento. Siga estas etapas:

Baixe o app: acesse a AppStore (iOS) ou a Google Play Store (Android), procure por “e-Título” e faça o download gratuito.

Preencha seus dados: você precisará informar seu nome completo, data de nascimento, CPF ou número do título de eleitor e o nome dos seus pais.

Confirme sua identidade: o aplicativo exibirá algumas perguntas de segurança. Responda com atenção, pois os dados devem ser idênticos ao cadastro na Justiça Eleitoral.

Crie sua senha: para finalizar, defina uma senha de acesso para proteger sua conta.

Um detalhe fundamental para o sucesso da operação é que os dados informados devem ser exatamente iguais aos que constam no seu último atendimento na Justiça Eleitoral. Qualquer divergência, como um acento ou nome de solteiro, impedirá a validação.

O que fazer em caso de erros no acesso

Encontrou algum problema durante a instalação? A maioria dos erros pode ser resolvida de forma simples. Veja as situações mais comuns e o que fazer:

Dados divergentes: se o aplicativo informar que seus dados estão incorretos, a solução é atualizá-los pelo Autoatendimento Eleitoral no site do TSE ou diretamente no cartório eleitoral da sua cidade.

Erros nas perguntas de segurança: caso erre as respostas, o aplicativo bloqueará o acesso por um período. A única saída é aguardar o tempo indicado na tela e tentar novamente.

Problemas contínuos: se nenhuma das alternativas funcionar, entre em contato com o seu cartório eleitoral para verificar se há alguma pendência no seu cadastro.

Lembre-se que capturas de tela (prints) do e-Título não têm validade; é preciso apresentar o aplicativo aberto e funcionando no momento da votação. Além disso, ter o app não libera o eleitor para votar se sua inscrição estiver suspensa ou cancelada.

Meu celular é compatível com o aplicativo?

O e-Título está disponível para a maioria dos smartphones com sistema operacional Android e iOS. Para garantir a segurança das suas informações, a Justiça Eleitoral recomenda manter o sistema operacional do celular sempre atualizado, já que versões muito antigas podem não ser compatíveis ou apresentar vulnerabilidades.

Se o seu aparelho não for compatível, você ainda pode acessar os serviços, como a emissão de certidões e a consulta do local de votação, pelo portal do TSE na internet.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria